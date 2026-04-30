Día Mundial de la Risa 2026: Por qué nos divierten ciertas situaciones, esto explica la neurociencia

La risa activa áreas cerebrales de recompensa, reduce el estrés y fortalece vínculos. La neurociencia explica por qué lo inesperado nos provoca placer y conexión

La risa tiene muchos beneficios para la salud | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Día Mundial de la Risa 2026 se conmemorará el domingo 3 de mayo, una fecha que busca recordar el papel que tiene este gesto en la salud, las relaciones sociales y el bienestar emocional. La celebración se realiza cada primer domingo de mayo y está ligada al movimiento de la yoga de la risa, impulsado por Madan Kataria desde finales de los años noventa.

La risa parece un acto simple, pero detrás de una carcajada hay un proceso complejo. El cerebro no se ríe solo porque algo sea ‘gracioso’; primero detecta una sorpresa, una incongruencia o un cambio inesperado en la situación, después interpreta si ese giro es seguro y, finalmente, activa sistemas relacionados con placer, emoción y recompensa.

Por eso nos divierten los chistes, las caídas sin daño, los dobles sentidos o una respuesta inesperada. La neurociencia ha observado que el humor involucra redes cerebrales asociadas con la detección de incongruencias, la resolución de significados y la recompensa emocional, lo que ayuda a explicar por qué una misma situación puede causar risa en una persona y dejar indiferente a otra.

También influye el contexto. Una broma puede causar risa si el cerebro la interpreta como una amenaza inofensiva, pero puede generar incomodidad si cruza límites personales, culturales o emocionales. En otras palabras, la risa no depende únicamente del estímulo, sino de la historia, el estado de ánimo, el entorno social y la capacidad del cerebro para convertir una sorpresa en placer.

Esto pasa en tu cerebro con la risa, según la neurociencia

Cuando algo nos causa gracia, el cerebro trabaja por etapas. Primero identifica que algo no encaja con lo esperado; luego intenta resolver esa incongruencia y, si la interpretación resulta segura o ingeniosa, se activa la sensación de diversión. Estudios de neuroimagen han relacionado esta fase con regiones frontales, temporales, la ínsula, la amígdala y circuitos de recompensa.

La risa también está ligada al placer. El estriado ventral, una zona clave del sistema de recompensa, participa en la apreciación del humor, mientras que otras áreas ayudan a comprender la ambigüedad, el lenguaje, la sorpresa y la intención social. Esto explica por qué no basta con “entender” un chiste: para que aparezca la risa, el cerebro debe disfrutar la resolución de esa idea inesperada.

En la risa social ocurre otro fenómeno importante. Una investigación publicada en The Journal of Neuroscience encontró que la risa compartida puede activar la liberación de opioides endógenos, sustancias vinculadas con placer, calma y conexión social. Los autores plantean que este mecanismo ayuda a reforzar vínculos humanos, porque reír con otros puede funcionar como una señal de confianza y pertenencia.

La risa, además, tiene una respuesta física inmediata. Mayo Clinic señala que reír aumenta la entrada de aire rico en oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y favorece la liberación de endorfinas. También puede activar y luego relajar la respuesta al estrés, con efectos en la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

Diez beneficios que tiene la risa

La risa no sustituye un tratamiento médico ni elimina por sí sola los problemas de salud, pero puede ser una herramienta cotidiana para manejar el estrés y mejorar el bienestar. Instituciones como Mayo Clinic y Cleveland Clinic coinciden en que reír puede tener efectos físicos, emocionales y sociales positivos cuando forma parte de la vida diaria.

Reduce el estrés: ayuda a desactivar la respuesta de tensión del cuerpo y puede generar una sensación posterior de relajación. Mejora el estado de ánimo: favorece emociones positivas y puede ayudar a disminuir la ansiedad en momentos de presión. Estimula la liberación de endorfinas: estas sustancias se asocian con placer, alivio y bienestar. Favorece la conexión social: reír con otras personas puede fortalecer la confianza y la sensación de pertenencia. Relaja la tensión muscular: después de una carcajada, el cuerpo puede experimentar una sensación de descanso. Aumenta la oxigenación: una risa intensa incrementa la entrada de aire y estimula pulmones, corazón y músculos. Apoya la salud cardiovascular: al influir en la circulación y en la respuesta al estrés, puede beneficiar al sistema cardiovascular. Ayuda a tolerar mejor el dolor: la activación de endorfinas y opioides endógenos puede modificar la percepción del dolor. Mejora la resiliencia emocional: permite tomar distancia de situaciones difíciles y cambiar la perspectiva ante los problemas. Fortalece las relaciones: compartir humor puede reducir tensiones, facilitar conversaciones y crear momentos de cercanía.

En el Día Mundial de la Risa 2026, la explicación científica apunta a una idea clara: nos reímos cuando el cerebro convierte lo inesperado en algo seguro, placentero y socialmente significativo. Por eso una carcajada puede nacer de un chiste, una escena absurda o una complicidad mínima; en todos los casos, el cerebro interpreta, recompensa y conecta.

Te puede interesar