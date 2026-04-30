Terry Crews lleva a Cadillac y Checo Pérez de F1 a la TV, ¿cuándo se estrena la serie Crews Control?

Terry Crews presenta Crews Control, serie de Cadillac F1 con Checo Pérez, que muestra el detrás del nuevo equipo desde el 5 de mayo en YouTube

¿Cuándo se estrena la serie Crews Control? | Cadillac F1

Cadillac Formula 1 Team prepara una nueva ventana para mostrar su entrada a la máxima categoría, ahora con Terry Crews como rostro principal de una serie documental pensada para YouTube. El actor y presentador será el conductor de ‘Crews Control’, producción que busca acercar al público al proyecto estadounidense que ya tiene a Sergio ‘Checo’ Pérez como uno de sus pilotos en la parrilla de 2026.

La serie fue anunciada como una producción de 18 episodios, con el sello de Box to Box Films, compañía reconocida por su trabajo detrás de ‘Formula 1: Drive to Survive’. El objetivo será ir más allá de los resultados, los tiempos por vuelta y la tabla de posiciones, para mostrar la cultura, la pasión y las historias humanas que rodean al automovilismo.

El lanzamiento también forma parte de la estrategia de Cadillac para fortalecer su identidad dentro de la Fórmula 1, categoría a la que llegó como el equipo número 11 de la parrilla. Con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos, la escudería busca construir desde cero un proyecto con experiencia, exposición internacional y una narrativa cercana al público estadounidense y latinoamericano.

La presencia de Terry Crews añade un perfil de entretenimiento al relato. El propio actor explicó que el automovilismo es “el mundo más grande al que la mayoría de los estadounidenses nunca ha entrado” y que su intención es abrir esa puerta desde una mirada más cultural que técnica. Por eso, ‘Crews Control’ se presenta como una guía para entender qué hay detrás de la obsesión por la F1 y por las competencias de motor.

¿De qué trata la serie Crews Control que hablará del nuevo equipo de F1, Cadillac?

‘Crews Control’ seguirá a Terry Crews en un recorrido por el universo del automovilismo, con el Cadillac Formula 1 Team como eje principal. La serie mostrará la precisión, la tecnología, la comunidad global y el crecimiento cultural de la Fórmula 1, además de explorar cómo el campeonato ha conectado con una nueva generación de aficionados en Estados Unidos.

El contenido no se limitará al paddock de F1. Cadillac adelantó que la producción también abordará el portafolio de TWG Motorsports, con referencias a Andretti Global en IndyCar, Spire Motorsports en NASCAR y otros proyectos de competencia. La idea es conectar distintas disciplinas del deporte motor bajo una misma narrativa, con Terry Crews como guía entre pilotos, ingenieros, aficionados y escenarios clave.

¿Cuándo se estrena Crews Control y dónde ver a Terry Crews a lado de Checo Pérez?

La serie ‘Crews Control’ se estrenará el martes 5 de mayo de 2026 y podrá verse en YouTube, a través de los canales oficiales del Cadillac Formula 1 Team. El estreno llega en un momento clave para la escudería, que vive su primera temporada en la F1 con Checo Pérez y Valtteri Bottas como parte central del proyecto deportivo.

Aunque el anuncio no detalla en qué episodios aparecerá Checo Pérez, el mexicano forma parte del relato por su papel como piloto de Cadillac en 2026. Su presencia en el equipo convierte a la serie en un contenido de interés directo para la afición mexicana, que seguirá de cerca cómo se construye la identidad de una escudería nueva alrededor de figuras con experiencia en la máxima categoría.

¿Cuántos capítulos componen la serie de Cadillac en YouTube y qué veremos? Aquí el trailer

‘Crews Control’ tendrá 18 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 8 a 10 minutos. De acuerdo con Cadillac, los episodios mostrarán a Terry Crews dentro de la cultura del deporte motor, con paradas relacionadas con la energía de Miami, el espectáculo de Las Vegas, la identidad de Austin y las multitudes de Melbourne.

La serie también tendrá contenido promocional, teasers y material detrás de cámaras en las redes oficiales del Cadillac Formula 1 Team y de sus socios dentro del deporte motor. Con este formato, Cadillac busca ampliar el alcance de cada episodio y reforzar el vínculo con los aficionados que siguen tanto la F1 como otras categorías del automovilismo.

El trailer oficial ya está disponible en YouTube y funciona como primer adelanto del tono de la producción: una mezcla de humor, curiosidad, cultura automotriz y acceso al interior del proyecto. Para Cadillac, la serie será una forma de presentar su mundo más allá del monoplaza; para los seguidores de Checo Pérez, una nueva vía para mirar de cerca el camino del equipo en su debut dentro de la Fórmula 1.

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