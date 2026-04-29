Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 4

Iván Ramiro Sosa lidera la Vuelta a Turquía rumbo a una exigente cuarta etapa en la Costa Turquesa con perfil rompepiernas y opciones abiertas

La Vuelta a Turquía entra en un momento clave con la cuarta etapa de esta edición 57, un recorrido de 130.4 kilómetros por la espectacular Costa Turquesa que promete exigencia total desde el arranque. Con un perfil rompepiernas, esta jornada se perfila como terreno ideal para ataques y movimientos estratégicos en la general, en una competencia que ha reunido a varios de los mejores sprinters del pelotón en busca de protagonismo. Sigue toda la emoción en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Iván Ramiro Sosa firmó una actuación destacada en el Tour de Turquía al imponerse en la tercera etapa entre Marmaris y Kiran, una jornada exigente de 132.7 kilómetros con puertos de montaña decisivos. El colombiano atacó en los últimos kilómetros y llegó en solitario a la meta, resultado que además le permitió tomar el liderato de la clasificación general, con ventaja sobre Sebastian Berwick y Nicolas Breuillard, perfilándose como uno de los principales candidatos al título en lo que resta de la competencia.atara (9:42)-Kemer (14:05), 186 km

Cuarta etapa, de Marmaris a Fethiye. Distancia: 130.4 kilómetros

La cuarta etapa del Tour de Turquía 2026 se presenta como una jornada de transición tras la exigente etapa reina, con un recorrido de 130.4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye que combinó tramos llanos con un perfil rompepiernas. El trazado incluyó un puerto de tercera categoría a mitad del camino y zonas expuestas al viento en la costa mediterránea, factores que podían romper el control del pelotón. En la previa, la etapa se perfilaba como una oportunidad para velocistas de segundo nivel como Stanisław Aniołkowski, Fernando Gaviria y el joven Tom Crabbe, mientras que el equipo Kern Pharma tenía la misión de proteger el liderato de Iván Ramiro Sosa, quien partía como sólido líder de la clasificación general tras su actuación en Kıran.

Etapa 4 del Tour de Turquía. Foto: tourofturkiye.org.tr/

Clasificación general tras la tercera etapa

Así quedó la clasificación general, tras la tercera etapa del Tour de Turquía:

Posición Ciclista Equipo Tiempo

1 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 13:32:34

2 Sebastian Berwick Caja Rural-Seguros RGA +13″

3 Nicolas Breuillard TotalEnergies +21″

4 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom +36″

5 Kamiel Bonneu Solution Tech Nippo +40″

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