Por qué Alajuelense duda de José Saturnino Cardozo para reemplazar al Machillo Ramírez

Un detalle inesperado pone todo en duda.

José Saturnino Cardozo, candidato a DT en Alajuelense | Facebook Municipal Liberia

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de reconstrucción tras quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026, un golpe duro para un club que venía de ser campeón. Antes de iniciar cualquier movimiento en el mercado, la dirigencia tiene una prioridad clara: definir la continuidad de Óscar “Machillo” Ramírez, cuyo contrato vence en las próximas semanas y que se tomará unos días para decidir su futuro.

Mientras esa decisión se mantiene en suspenso, la directiva rojinegra ya maneja alternativas. El principal candidato en caso de salida del “Machillo” es José Saturnino Cardozo, actual entrenador de Municipal Liberia, quien ha sido uno de los técnicos más destacados del torneo. Su nombre gusta por su perfil competitivo, su experiencia y el rendimiento que ha logrado con un equipo que ha superado expectativas.

Sin embargo, según información de Fútbol Centroamérica, existe un factor clave que genera dudas dentro de la institución. Cardozo tendría la posibilidad de trabajar como analista durante el Mundial 2026, lo que implicaría ausentarse durante un período importante de la pretemporada. Para Alajuelense, que necesita reorganizarse tras un semestre fallido, perder a su técnico en esa etapa sería un riesgo significativo.

El calendario juega en contra. La pretemporada del conjunto manudo está prevista para iniciar el 8 de junio, justo en un momento en el que se requiere presencia total del cuerpo técnico para evaluar al plantel, definir refuerzos y establecer una nueva base de trabajo. La dirigencia entiende que ese proceso es clave, y la posible ausencia de Cardozo genera un freno en cualquier negociación.

Desde Municipal Liberia, mientras tanto, el mensaje es claro: quieren retener a su entrenador. La dirigencia del club ha dejado en evidencia que la continuidad de Cardozo es una prioridad, aunque reconocen que existen ofertas y que el mercado podría complicar la situación. El propio técnico, por su parte, ha sido prudente: ha reiterado que está cómodo, agradecido con la institución y que, por ahora, todo lo que se dice sobre su futuro son solo rumores.

Así, Alajuelense se encuentra en una encrucijada. Tiene a Cardozo como una opción fuerte para iniciar un nuevo proyecto, pero también debe evaluar si su disponibilidad es la ideal para un momento tan sensible. Con el futuro de Ramírez aún sin definirse, la decisión final marcará el rumbo de un equipo que necesita respuestas inmediatas para volver a competir al más alto nivel.

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