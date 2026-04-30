Osasuna vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver la jornada 34 de LaLiga 2026

Los culés buscan ampliar más su ventaja en el liderato y acercarse al título del fútbol de España

Osasuna vs Barcelona en vivo el partido del fútbol español | Claro Sports

El Barcelona quiere dar un nuevo paso rumbo al título de LaLiga. Este sábado 2 de mayo el conjunto culé visita al Osasuna en la jornada 34 del fútbol de España, en cotejo a desarrollarse a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en El Sadar, en Pamplona. Los culés buscan ampliar su racha de nueve triunfos consecutivos en el torneo.

Barça llega a la cita en el primer lugar de la tabla general con 85 puntos, producto de 28 triunfos, un empate y cuatro derrotas, con 87 goles a favor (mejor ofensiva) y 30 en contra (mejor defensiva). Del otro lado los Rojillos son novenos con 42 unidades, con 11 victorias, nueve igualdades y 13 descalabros, con 39 goles anotados por 40 recibidos.

Para los dirigidos por Hansi Flick un triunfo representaría acercarse más al título liguero, mientras que para los comandados por Alessio Lisci una victoria los podría colocar en puestos europeos. De allí la importancia de llevarse los tres puntos.

Horario y dónde ver Osasuna vs Barcelona el partido de la jornada 34 de LaLiga 2026?

El partido entre el Osasuna y el Barcelona se podrá seguir en vivo y en directo este sábado 2 de mayo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), a través de la señal de Sky Sports. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Osasuna vs Barcelona

El Barcelona llega con algunas bajas para el encuentro ante el Osasuna, destacando las de Lamine Yamal (bíceps femoral), Raphinha (muslo), Marc Bernal (tobillo) y Andreas Christensen (ligamento cruzado), así como Ronald Araujo.

Osasuna.- Sergio Herrera, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galán, Valentin Rosier, Jon Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Ante Budimir.

Sergio Herrera, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galán, Valentin Rosier, Jon Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Ante Budimir. Barcelona.- Joan García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Jules Koundé, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Roony Bardghji y Robert Lewandowski.

Antecedentes y últimos resultados del Osasuna vs Barcelona en LaLiga

El Barcelona llega con amplia ventaja en el historial ante el Osasuna. Los culés tienen una sola derrota en sus últimos 11 encuentros de LaLiga, con nueve triunfos y un empate. La última victoria de los de Pamplona se dio en septiembre del 2024, por marcador de 4-2.

Barcelona 2-0 Osasuna | Jornada 16 | LaLiga 2025-26

Barcelona 3-0 Osasuna | Jornada 27 | LaLiga 2024-25

Osasuna 4-2 Barcelona | Jornada 8 | LaLiga 2024-25

Barcelona 1-0 Osasuna | Jornada 20 | LaLiga 2023-24

Osasuna 1-2 Barcelona | Jornada 4 | LaLiga 2023-24

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Osasuna – Barcelona y cuánto paga?

Barcelona es favorito en las apuestas. En Caliente MX el momio para el triunfo de los blaugranas es de -143, por lo que ganarías 70 pesos por cada 100 apostados. Del otro lado el Osasuna aparece con un +355 y el empate con +300. En cuanto a marcadores exactos, el más probable (el que menos paga) es el 1-2 a favor del Barça con un momio de +600, misma cifra que presenta el 1-1.

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