¡Retiro inminente! El retuit de Guillermo Ochoa que revela el fin de su carrera como futbolista profesional

Todo apunta a que Guillermo Ochoa disputará el Mundial 2026 antes de anunciar el final de su carrera profesional

Guillermo Ochoa le pone fecha a su retiro de las canchas | Imago7

El futuro de Guillermo Ochoa parece haber tomado un giro definitivo tras una señal que no pasó desapercibida en redes sociales. El histórico guardameta mexicano retuiteó una publicación del periodista Fabrizio Romano en la que se asegura que disputará la Copa del Mundo 2026 y que, inmediatamente después, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional. El gesto encendió las alarmas entre aficionados y analistas, al interpretarse como una confirmación indirecta de su retiro.

La publicación de Romano señala que “Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México”, para luego agregar que el arquero “se retirará del fútbol profesional inmediatamente después”. Aunque Ochoa no ha emitido un mensaje directo al respecto, el simple hecho de compartir ese contenido fue suficiente para generar un fuerte impacto mediático y abrir el debate sobre el cierre de una de las trayectorias más importantes del fútbol mexicano.

¿Está cerca el retiro de Guillermo Ochoa tras el Mundial 2026?

Las versiones que apuntan al retiro del arquero no son nuevas. Hace apenas unos días, el propio Ochoa habló sobre esta posibilidad en una entrevista, donde dejó claro que el final de su carrera está cada vez más cerca, aunque mantiene firme su intención de competir por un lugar en la convocatoria del Tricolor para el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Es natural, es la vida del futbolista, uno se va haciendo más grande, para no decir viejo. Claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del fútbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? No, para nada”, explicó el portero en entrevista con TUDN, consciente del cambio generacional en la selección mexicana.

A sus 40 años, Ochoa sigue activo en el AEL Limassol de Chipre y no ha renunciado a su lugar en el equipo nacional. Su experiencia, tras disputar cinco Copas del Mundo, lo coloca como un referente dentro del vestidor, independientemente del rol que le toque asumir en la plantilla dirigida por Javier Aguirre.

“Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir”, señaló el arquero, dejando claro que su mentalidad no ha cambiado pese al paso del tiempo.

Sin embargo, el propio Ochoa también ha reconocido que el Mundial 2026 podría marcar el cierre de su trayectoria. “Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años”, confesó, adelantando un escenario que ahora cobra más fuerza tras su actividad en redes sociales.

El guardameta explicó que, tras Qatar 2022, tomó la decisión de continuar un ciclo más al sentirse en condiciones físicas y mentales para competir al máximo nivel. “Creo que todavía no estoy listo para decir adiós a la selección, me falta, todavía puedo dar”, recordó sobre ese momento clave en su carrera.

En medio de este contexto, el retuit a Fabrizio Romano parece encajar como una pieza más en el rompecabezas de su despedida. Sin palabras, pero con un mensaje claro, Ochoa habría dejado ver que su objetivo es cerrar su historia en lo más alto: disputando su sexto Mundial antes de decir adiós definitivo al fútbol profesional.

Mientras tanto, el arquero continúa su preparación con la mirada puesta en 2026, en lo que podría ser el último capítulo de una carrera que lo convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos de la selección mexicana en la era moderna.

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