Posibles alineaciones de Pereira vs Medellín por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Uno de los duelos más llamativos de la Liga BetPlay para esta fecha, que se jugará en la capital de Antioquia.
El Deportivo Pereira se enfrentará a Independiente Medellín por la fecha 7 de la Liga BetPlay de Colombia. El compromiso se disputará este jueves 3 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.
Posible alineación de Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Luis Escorcia, Kevin Mantilla, Joaquín Valera, Frank Fabra; Didier Moreno, Agustín Martegani, Yony González; Juan Fernando Quintero, John Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.
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Posible alineación de Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Pereira: Juan Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes.
¿Cómo y dónde ver Medellín vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El duelo entre Medellín y Deportivo Pereira se llevará a cabo el próximo jueves 3 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el estadio Anatasio Girardot y podrá verse en Win Sports + y en su plataforma online. También podrás seguir el minuto a minuto en nuestro portal web Claro Sports.
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Últimos cinco partidos de Independiente Medellín
- 30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros.
- 22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo.
- 04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.
- 01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.
- 29.07.2026 | Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín.
Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira
- 31.08.2026 | Deportivo pasto 1-2 Deportivo Pereira.
- 21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.
- 31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira.
- 24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.
- 26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.