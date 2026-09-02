Posibles alineaciones de Pereira vs Medellín por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Uno de los duelos más llamativos de la Liga BetPlay para esta fecha, que se jugará en la capital de Antioquia.

Posibles formaciones de Medellín vs Pereira.

El Deportivo Pereira se enfrentará a Independiente Medellín por la fecha 7 de la Liga BetPlay de Colombia. El compromiso se disputará este jueves 3 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.

Posible alineación de Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Luis Escorcia, Kevin Mantilla, Joaquín Valera, Frank Fabra; Didier Moreno, Agustín Martegani, Yony González; Juan Fernando Quintero, John Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

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Posible alineación de Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Pereira: Juan Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver Medellín vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo entre Medellín y Deportivo Pereira se llevará a cabo el próximo jueves 3 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el estadio Anatasio Girardot y podrá verse en Win Sports + y en su plataforma online. También podrás seguir el minuto a minuto en nuestro portal web Claro Sports.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

29.07.2026 | Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira

31.08.2026 | Deportivo pasto 1-2 Deportivo Pereira.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.

31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira.

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

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