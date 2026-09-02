Hormiga González en vivo: AE Larissa 0-0 Olympiacos en la Copa de Grecia; goles y resultado de la jornada 1

Sigue todas las acciones del debut de Armando González en la Copa de Grecia a través de Claro Sports

Armando ‘la Hormiga’ González podría sumar este miércoles 2 de septiembre sus primeros minutos dentro de la Copa de Grecia cuando el Olympiacos visite al AE Larissa en el arranque de la fase de liga. El delantero mexicano viene de estrenarse en la Superliga y ahora tendrá una nueva oportunidad de competir con el conjunto de El Pireo en un torneo que presenta un formato renovado.

El Olympiacos comienza su camino copero después de iniciar la liga con dos triunfos consecutivos, ambos por la mínima diferencia ante Atromitos y Asteras. Enfrente estará un Larissa que tuvo que superar dos rondas previas, con victorias de 3-1 sobre Kallithea y 4-0 contra Trikala, antes de instalarse entre los 16 clubes que participan en esta etapa.

Horario y dónde ver AE Larissa vs Olympiacos hoy 2 de septiembre en la jornada 1 de la Copa de Grecia

El partido entre AE Larissa y Olympiacos está programado para este miércoles 2 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Para Colombia comenzará a las 12:00 horas; en Argentina, a las 14:00; en Centroamérica, a las 11:00; y en Estados Unidos será a las 13:00 ET y 10:00 PT.

La transmisión podrá seguirse a través de Claro Sports y su multiplataforma. Los aficionados tendrán acceso mediante el sitio web oficial, el canal de Claro Sports en YouTube, la aplicación móvil disponible para Google Play y App Store, además de opciones para Smart TV y streaming mediante Claro Video y canales de Prime Video.

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La Hormiga buscará aprovechar una nueva oportunidad después de su debut en la liga griega. El atacante mexicano ingresó ante Asteras y dejó sus primeros minutos con el Olympiacos, por lo que el compromiso ante Larissa puede abrirle otra puerta dentro de la rotación del equipo.

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