Peloteando, en vivo | Miércoles 2 de septiembre

No te pierdas toda la actualidad deportiva en el morning show de Claro Sports: la previa de las semifinales de la Leagues Cup y lo más relevante del fútbol de estufa

No te pierdas Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, con el análisis y la información que marcan la agenda de cada jornada. En el programa de hoy repasamos la actualidad de los futbolistas mexicanos en Europa, con Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Edson Álvarez y Julián Araujo, además de todos los detalles del fichaje de Erik Lira con el Monaco, una operación que estaba acordada pero que no pudo concretarse antes del cierre del mercado.

La mesa también analiza la inminente llegada de Carlos Álvarez al América y pone la mirada en las semifinales de la Leagues Cup, que comienzan este miércoles con el duelo entre América y Monterrey por un lugar en la final. Además, revisamos lo ocurrido en el US Open y las noticias que están marcando la actualidad deportiva. Sigue Peloteando a través de la multiplataforma de Claro Sports y comienza el día con información, resultados y análisis.

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