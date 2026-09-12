Vuelta a España 2026, Etapa 20: los mejores momentos de la carrera del 12 de septiembre

La montaña volvió a ser protagonista en la penúltima jornada de la ronda española antes del cierre de la competencia

La Vuelta a España 2026 afrontó este sábado 12 de septiembre una de las jornadas determinantes de la competencia con la disputa de la etapa 20, la última gran cita de montaña antes del cierre en Granada. El pelotón recorrió 186.8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, en una ruta con casi 4,900 metros de desnivel acumulado y cinco ascensos puntuables.

La denominada etapa reina volvió a poner a prueba a los aspirantes a la clasificación general. Mikel Landa se quedó con la victoria en el Collado del Alguacil, mientras Enric Mas defendió el maillot rojo frente a Primoz Roglic y dio otro paso hacia el título, que se resolverá este domingo 13 de septiembre con la etapa final.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 12 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La etapa 20 tuvo un recorrido de 186.8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, con un perfil completamente orientado a los escaladores. El primer puerto puntuable fue Blacares, de tercera categoría, con 7.7 kilómetros de ascenso y una pendiente media de 3.7%.

Posteriormente apareció El Purche, de primera categoría, que fue escalado en dos ocasiones. En ambos pasos presentó 8.2 kilómetros con una pendiente promedio de 8.1%. Después llegó el Puerto de El Duque, también de primera categoría, con 7.4 kilómetros al 8.3% antes de afrontar el último ascenso.

La meta estuvo instalada en el Collado del Alguacil, puerto de categoría especial, con 8.3 kilómetros de subida, 816 metros de desnivel y una pendiente media de 9.8%. La cima se ubicó a 1,884 metros de altitud y representó el último gran examen de montaña de la Vuelta a España 2026.

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