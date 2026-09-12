Real Madrid vs Rayo Vallecano en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5

El conjunto merengue no se quiere despegar de la lucha por el liderato del fútbol ibérico

Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs Rayo Vallecano. | Claro Sports.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano en vivo? Canales de TV y streaming online El partido entre merengues y rayistas será transmitido a través de Sky Sports, canal que puedes seguir a través de sistemas de TV de paga como Izzi. De igual, forma puedes seguir el juego en este minuto a minuto. ¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Rayo Vallecano hoy sábado 12 de septiembre de 2026? El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano de hoy sábado 12 de septiembre del 2026, válido por la jornada 5 de LaLiga de España comenzará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios: Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 12:00 horas (PT).

¡Nueva presentación del Real Madrid en el Santiago Bernabéu!

El Real Madrid vuelve a escena en LaLiga y lo hace con un derbi madrileño. El conjunto blanco recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por la jornada 5 de la temporada 2026-27, con la necesidad de recuperar terreno después de caer ante el Betis en su presentación anterior dentro del campeonato. Los merengues llegan a esta fecha con nueve puntos y ubicados en la cuarta posición.

El equipo dirigido por José Mourinho buscará trasladar al torneo local el impulso conseguido a media semana, después de superar 2-1 al Inter de Milán en la Champions League. Del otro lado estará un Rayo Vallecano que llega con cuatro unidades y que viene de conseguir su primera victoria de la temporada tras imponerse 3-2 al Racing de Santander.

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Bernabéu, en un partido en el que los blancos intentarán mantenerse cerca de los primeros lugares, mientras que el conjunto de Vallecas buscará sumar nuevamente y cambiar una historia que no le favorece en sus visitas al campo madridista. Sigue todos los goles, acciones, resultado y novedades del encuentro en nuestro minuto a minuto.

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