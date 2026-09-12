Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 20: ¿Quién se llevó el triunfo este 12 de septiembre?

Este sábado 12 de septiembre se disputó la etapa ‘Reina’ de la ronda ibérica, Enric Mas no pasó problemas para seguir liderando.

Enric Mas sigue líder en la Vuelta a España | Foto por JOSE JORDAN / AFP

Este sábado 12 de septiembre se disputó la etapa ‘Reina’ de La Vuelta a España, una jornada antes del cierre de la ronda ibérica todos los ciclistas tenían que superar una prueba más de altísima montaña. Después de 186.8 kilómetros, 5 puertos y un sprint intermedio entre La Calahorra y Collado del Alguacil Mikel Landa se quedó con el triunfo.

Otro que sonrió fue Enric Mas, el español quien tomó el liderato de la clasificación general después de del aparatoso accidente que sufrió Tadej Pogacar, es el campeón virtual de La Vuelta 2026. “Ahora sí me puedo sentir campeón”, señaló el líder del Movistar Team después de ‘sobrevivir’ a esta última etapa de alta montaña.

Así queda la clasificación de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026

Después de lo que fue un gran recorrido hasta Collado del Alguacil, último puerto de la fracción y en el cual se encontraba ubicada la meta, Mikel Landa aprovechó el envión anímico y deportivo que estaba viviendo, el español se hizo profeta en su tierra y se quedó con este triunfo en la cúspide de la alta montaña de la ronda ibérica.

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Mikel Landa (SQS) 4:58:01 2. Tobías Johannessen (UXM) 0:47 3. Ramses Debruyne (APT) 1:27 4. Pau Miquel (BHV) 3:00 5. Urko Berrade (EKP) 4:12 6. Jan Hirt (NCT) 4:18 7. Jorgen Nordhagen (TVL) 4:35 8. Sepp Kuss (TVL) “ 9. Walter Calzoni (PQ36.5) “ 10. Lorenzo Fortunato (XAT) 4:48

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 70:56:58 2. Primoz Roglic (RBH) 2:15 3. Felix Gall (DCC) 2:44 4. Richard Carapaz (EFE) 6:54 5. Sepp Kuss (TVL) 8:45 6. Oscar Onley (NIN) 9:28 7. Jakob Omrzel (BHV) 10:38 8. Clément Berthet (GFJ) 11:41 9. Cristián Rodríguez (XAT) 11:59 10. Harold Tejada (XAT) (COL) 14:40

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Cada etapa de La Vuelta a España tiene un ganador, que es el ciclista que cruza primero la línea de meta. La clasificación general se determina a partir de la suma de los tiempos registrados por cada corredor a lo largo de la competencia. El menor tiempo acumulado permite al líder portar el maillot rojo.

Las diferencias en la clasificación pueden cambiar por las bonificaciones de tiempo, los cortes dentro del pelotón, las etapas de montaña y las contrarrelojes. La edición 2026 está conformada por 21 etapas y un recorrido de 3,275 kilómetros que atraviesa Mónaco, Francia, Andorra y España, con un desnivel acumulado aproximado de 58,000 metros. este sábado 12 de septiembre se correrá la etapa reina.

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