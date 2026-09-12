Mikel Landa se queda con la etapa ‘Reina’ y Enric Mas es campeón virtual de La Vuelta a España 2026

Después de casi cinco horas de pedaleo, el español Mikel Landa se hizo con el triunfo de la penúltima etapa de La Vuelta a España 2026.

Mikel Landa gana la etapa 20 de La Vuelta a España | REUTERS/Marcelo Del Pozo

Tras casi cinco horas de competencia. El español Mikel Landa se destacó por encima de todos los corredores y se quedó con la penúltima etapa de La Vuelta a España 2026. El ciclista de 36 años cruzó la meta en completa soledad y fue el vencedor con gran ventaja.

La etapa 20 de La Vuelta a España 2026 tuvo como escenario una jornada con cuatro puertos de montaña y final en el Collado del Alguacil. Santiago Buitrago afrontó la fracción con el liderato de la clasificación de la montaña, mientras Wout van Aert buscó descontar la diferencia para quedarse con la camiseta a falta de una jornada para el final de la carrera.

La jornada comenzó con el paso por el Puerto de Los Blancares, primera subida puntuable del día. En esta ascensión, Pau Miquel pasó primero y sumó tres puntos, seguido por Wout van Aert con dos y Andreas Leknessund con uno. Con el desarrollo de la etapa, la clasificación de la montaña tenía a Santiago Buitrago en el primer lugar con 78 puntos, seguido por Wout van Aert con 52 y Andreas Leknessund con 34.

Collado del Alguacil, último puerto de la etapa 20

La etapa 20 tiene su definición en el Collado del Alguacil, puerto de montaña en el que se decidió la jornada. A 13 kilómetros de la meta, Debruyne, Landa y Johannessen continuaban en fuga. Pau Miquel permanecía cerca de la situación, mientras Wout van Aert se encontraba con Sepp Kuss. El pelotón principal estaba a 9:45.

Con 10 kilómetros para la meta, los tres corredores de la fuga seguían en cabeza y se acercaba la última subida de la etapa. La atención se mantiene sobre la clasificación de la montaña, con Santiago Buitrago en el primer lugar y Wout van Aert intentando descontar antes de llegar al último día de La Vuelta a España 2026.

Tres corredores llegan al último puerto de montaña

A falta de pocos kilómetros para el final de la etapa 20, Ramses Debruyne, Mikel Landa y Tobias Johannessen continuaban en cabeza. Wout van Aert se encontraba a 3:35 del grupo delantero en un momento de la aproximación, mientras el pelotón principal estaba a 9:15. Con 16 kilómetros por recorrer, la carrera se encaminaba hacia el Collado del Alguacil, último puerto de montaña de La Vuelta a España 2026.

Van Aert se aleja de la disputa por la montaña en El Duque

A pocos kilómetros de la coronación del Puerto de El Duque, Wout van Aert quedó fuera del grupo que disputaba los puntos. La fuga seguía formada por Debruyne, Landa y Johannessen. La situación significaba que Van Aert no podía sumar en este puerto y que, para superar a Buitrago en la clasificación de la montaña, tendría que buscar la victoria de etapa, teniendo en cuenta que la última fracción no cuenta con puertos de montaña.

Mikel Landa gana el Puerto de El Duque

La tercera subida de la jornada fue el Puerto de El Duque, puerto de primera categoría con 7,4 kilómetros de ascenso al 8,2 %. La fuga de tres corredores se mantuvo al frente con Ramses Debruyne, Mikel Landa y Tobias Johannessen. En el paso por El Duque, la clasificación de los puntos quedó así:

Mikel Landa: 10 puntos. Ramses Debruyne: 6 puntos. Tobias Johannessen: 4 puntos.

Wout van Aert no sumó puntos en este puerto. Esta situación permitió que Santiago Buitrago mantuviera el primer lugar de la clasificación de la montaña. Durante la aproximación a la coronación, Richard Carapaz volvió a intentar atacar junto a Juan Felipe Rodríguez, quien lo acompañó en el movimiento. El pelotón principal llegó a situarse a 8:10 de la fuga.

Wout van Aert gana el paso por Puerto de El Purche

En la subida al Puerto de El Purche, segunda ascensión del día, la fuga llegó a contar con 11 corredores. El puerto tenía 8,2 kilómetros de longitud con una pendiente media del 8 %.

Wout van Aert consiguió pasar primero por el Puerto de El Purche. Pau Miquel había intentado disputarle el primer lugar, pero el corredor del Visma atacó en los últimos metros y consiguió los puntos. La situación representó una reducción de la diferencia entre Van Aert y Buitrago en la clasificación de la montaña. Colombia mantenía la atención sobre el paso por los puertos restantes.

Richard Carapaz vuelve a atacar

Durante el descenso del Puerto de El Purche se presentó un ataque de Richard Carapaz, quien buscaba la victoria de etapa. El ecuatoriano se movió junto a Sepp Kuss en el grupo de la clasificación general.

Más adelante, Carapaz volvió a intentar salir del grupo principal, aunque fue capturado por Félix Gall. Posteriormente, Primoz Roglic y Enric Mas también intervinieron en la situación del grupo. La etapa mantuvo varios grupos en carretera. En un momento se registraron 11 ciclistas en fuga, un segundo grupo de tres corredores y un tercer grupo compuesto por 54 ciclistas.

Wout van Aert busca descontar ante Santiago Buitrago

La situación de la clasificación de la montaña marcó buena parte de la etapa 20. Buitrago se encontraba lejos del grupo de Van Aert, por lo que el belga tenía la posibilidad de recortar la diferencia en los puertos restantes.

El panorama señalaba que Van Aert debía ganar los dos puertos de primera categoría que quedaban, Puerto de El Purche y Puerto de El Duque, y además cruzar como mínimo en la cuarta posición de la meta para tener opciones de superar a Buitrago. Mientras tanto, Pau Miquel se encontraba en el grupo de Van Aert como representación de Buitrago.

Clasificación de la Etapa 20 de la Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Mikel Landa (SOQ) 4:58.01 2. Tobias Johannessen (UXM) 0:47 3. Ramses Debryune (APT) 1:27 4. Pau Miquel (TBV) 3:00 5. Urko Berrade (EKP) 4:12 6. Jan Hirt (NSN) 4:18 7. Jorgen Nordhagen (TVL) 4:35 8. Sepp Kuss (TVL) 4:35 9. Walter Calzoni (PQT) 4:48 10. Lorenzo Fortunato (XAT) 4:53

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Nombre Equipo Tiempo 1.Enric Mas Movistar Team 70:56:58 2.Primoz Roglic Team Red Bull – BORA – hansgrohe +2:15 3.Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:44 4.Richard Carapaz EF Education – EasyPost +6:54 5.Sepp Kuss Team Visma +8:45 6.Oscar Onley Netcompany INEOS +9:28 7.Jakob Omrzel Bahrain Victorious +10:38 8.Clément Berthet Groupama – FDJ United +11:41 9. Cristian Rodríguez XDS Astana Team +11:59 10. Harold Tejada XDS Astana Team +14:40

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