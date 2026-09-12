¡Atención! Se suspende el pago de la pensión del Bienestar en septiembre 2026; conoce las fechas exactas

El calendario de pagos tendrá una pausa el 16 de septiembre por el día festivo; los depósitos continuarán con normalidad al día siguiente

Todo lo que debes saber de la Pensión del Bienestar | Reuters

Los pagos de los programas del Bienestar continuarán durante septiembre de 2026 de acuerdo con el calendario de pagos del penúltimo bimestre del año; sin embargo, habrá un día entre semana en el que no se realizarán depósitos. Se trata del miércoles 16 de septiembre, fecha en la que las instituciones financieras suspenderán operaciones por el día festivo.

No se trata de una modificación, suspensión ni de una interrupción inesperada del programa. Esta pausa estaba contemplada desde la publicación del calendario de depósitos y, fuera de sábados y domingos, será el único día del periodo en el que no habrá dispersión de recursos. Los pagos se retomarán con normalidad el jueves 17 conforme a las fechas establecidos.

¿Por qué se suspenderá el pago de la Pensión del Bienestar en septiembre 2026?

El miércoles 16 de septiembre no habrá depósitos de los programas del Bienestar debido al asueto por las celebraciones de la Independencia de México. Durante esta jornada las instituciones financieras no operarán de manera regular, por lo que no se realizará la dispersión correspondiente.

Esto no significa que los beneficiarios perderán su pago ni que exista algún retraso adicional. El calendario ya contemplaba esta pausa, por lo que las fechas asignadas al resto de las letras se mantienen sin cambios y los depósitos continuarán durante los días hábiles establecidos.

Los apoyos se depositan directamente en la cuenta del Banco del Bienestar vinculada a la tarjeta de cada beneficiario. No es necesario acudir a una sucursal el mismo día del depósito para recibir el dinero, ya que el recurso queda disponible en la cuenta una vez realizada la dispersión y puede retirarse posteriormente en cajeros automáticos o utilizarse directamente con la tarjeta.

¿Qué día no habrá depósito de la pensión a los adultos mayores y cuándo se reactiva?

La pausa será únicamente el miércoles 16 de septiembre. De acuerdo con el calendario programado para la semana del 14 al 18 de septiembre, los depósitos comenzarán el lunes y martes para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M.

El calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 14 de septiembre: letra M.

letra M. Martes 15 de septiembre: letra M.

letra M. Miércoles 16 de septiembre: no habrá depósitos.

no habrá depósitos. Jueves 17 de septiembre: letras N, Ñ y O.

letras N, Ñ y O. Viernes 18 de septiembre: letras P y Q.

De esta manera, los pagos se reactivarán el jueves 17 de septiembre, cuando recibirán su apoyo los beneficiarios con apellidos que comiencen con N, Ñ y O. El viernes 18 será el turno de las letras P y Q, antes de que el calendario continúe con el resto de los beneficiarios en las fechas posteriores.

¿Sólo la pensión de adultos mayores o también suspenden otros depósitos del Bienestar?

La pausa del 16 de septiembre no afecta únicamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sino al calendario de los distintos programas que reciben depósitos durante este periodo. Entre ellos se encuentran la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para las Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, además del apoyo destinado a los adultos mayores.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo durante 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales. El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y los beneficiarios pueden disponer del dinero una vez que aparezca reflejado en su cuenta, sin necesidad de retirarlo el mismo día correspondiente a su letra.

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