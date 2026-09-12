Mixco vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Aurora FC se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán y tendrá frente a frente a dos equipos separados por un punto. Los Chicharroneros ocupan el séptimo puesto con 10 unidades, mientras que Aurora aparece octavo con nueve.

Mixco buscará recuperarse después de perder 2-0 frente a San Pedro en su presentación anterior. El equipo dirigido por Fabricio Benítez acumula tres victorias, un empate y cuatro derrotas después de ocho jornadas. Los Chicharroneros han marcado 11 goles y recibido 14, números que explican su diferencia de -3. Una victoria como local le permitiría volver a acercarse a los puestos de clasificación.

Aurora también llegará al encuentro con la necesidad de reaccionar tras caer 2-1 ante Municipal en la última fecha. El conjunto dirigido por Saúl Phillip suma tres triunfos y cinco derrotas en ocho partidos, sin registrar empates hasta el momento. Con 11 goles a favor y 13 en contra, buscará cortar una racha de dos caídas consecutivas y superar a Mixco en la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Aurora de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Aurora será el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Aurora hoy

Ni Mixco ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixson Flores, Gabriel Arce, Cristian Jiménez, Jonathan Márquez, Juan Ruiz, Nicolás Martínez, Lynner García. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixson Flores, Gabriel Arce, Cristian Jiménez, Jonathan Márquez, Juan Ruiz, Nicolás Martínez, Lynner García. : Fabricio Benítez. Aurora: Liborio Sánchez, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Daniel Baján, Hugo del Cid, Julio César Rodríguez, Víctor Urias. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Mixco y Aurora en los últimos años:

19 de abril de 2026 | Mixco 4-0 Aurora | Torneo Clausura

1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Mixco | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

24 de octubre de 2018 | Aurora 2-1 Mixco | Copa de Guatemala

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