Santiago Buitrago pasa de la impotencia a la consagración: campeón de la montaña en La Vuelta España 2026

El ciclista bogotano se sienta en la mesa de Nairo Quintana, ‘Lucho’ Herrera, Santiago Buitrago y más leyendas del ciclismo colombiano por este hito.

Santiago Buitrago, campeón de la montaña/ JORGE GUERRERO / AFP/ Chat GPT.

Este sábado 12 de septiembre se disputó la fracción número 20 de La Vuelta a España 2026, denominada como ‘Reina’ por sus altos puertos de montaña, ya que contaba con 5, especialmente el último en el Collado del Alguacil en el que estaba ubicada la meta, estuvo lleno de emociones para propios y extraños en esta antepenúltima jornada de la ronda ibérica.

Después de más de 3 horas de recorrido, con una fuga integrada por 5 ciclistas y cuatro puertos de montaña todo se empezó a mover. Para la ultima subida del día el pelotón principal ya le había dado mucha ventaja a la fuga, sin embargo Mikel Landa aprovechó esta situación para emprender la huida hacia la meta, el español tuvo que exigirse pero finalmente se quedó con la victoria en esta imponente fracción.

La noticia también pasó por Enric Mas, el español no soltó la punta de la clasificación general, durante todo el trayecto de este sábado 12 de septiembre ‘sobrevivió’ al lado de Primoz Roglic y Felix Gall, el líder del Movistar Team es campeón virtual de esta edición 81 de La Vuelta. Mientras tanto Gall sí intentó arrebatarle el segundo lugar a Roglic, pero el esloveno cruzó segundos después de su rival y así concluyó el podio del casillero principal, de car a lo que será la última jornada este domingo en Granada.

Alegría colombiana

Las gratas noticias que dejó la etapa 20 de la Vuelta a España 2026, pasan por Santiago Buitrago, todo el pueblo ‘cafetero’ estuvo con calculadora en mano este sábado, todo por cuenta que el bogotano no hacía parte de la fuga, en la cual sí se encontraba Wout van Aert, el belga buscó asechar al sudamericano en el liderado de la clasificación de la montaña.

Pues bien, el integrante del Team Visma | Lease a Bike se quedó con los puntos que entregaron los dos Puerto de El Purche, ahí ya sumaba 20 unidades más en esta clasificación, sin embargo Mikel Landa empezó a construir lo que sería la victoria de este sábado, el español atacó y se consagró en el Puerto del Duque, ‘le bajaba la espuma’ a van Aert.

En lo que restaba de competición, prácticamente al belga del Visma le restaba ganar la etapa, ya que ese último gran puerto entregaba 20 unidades para la clasificación de la montaña. No obstante en lo que restaba de fracción, Wout van Aert tuvo que cuidarle la posición a Sepp Kuss, el estadounidense peligraba su lugar en la general y para fortuna de Buitrago, el belga estaba concentrado en otro objetivo.

La recompensa de Santiago Buitrago

Pues bien, al culminar la fracción en el alto del Collado del Alguacil y a pesar de no haber sumado puntos para la clasificación de la montaña, Santiago Buitrago se consagró como campeón de este importante escalafón. El bogotano terminó con 78 unidades, seguido por Wout van Aert con 62 y en el tercer puesto Andreas Leknessund con 36. La consagración se da este sábado, ya que para la última etapa de La Vuelta de este domingo ya no hay puertos de montaña que afrontar.

El líder del Bahrain – Victorious obtiene este merecido galardón en esta Vuelta a España después de haber pasado por la impotencia que le generó haber quedado en el segundo lugar en dos etapas, sucedió en la 19 de este viernes 11 de septiembre y en la 14, en la más reciente se le vio muy afectado por esta situación, sin embargo se secó las lágrimas y se subirá a la tarima este domingo 13/09 cuando se haga la premiación de la edición 81 de la ronda ibérica.

Un logro dulce para Colombia

Es la ocasión número 18 en la que un ciclista colombiano conquista la clasificación de la montaña en las ‘grandes’ vueltas. Santiago se adentra en la historia y se ‘sienta en la silla’ de grandes pedalistas que ha tenido el país.

Luis Herrera: 5 ocasiones.

José Jaime González: 2 ocasiones.

Freddy González: 2 ocasiones.

Félix Cárdenas: 2 ocasiones.

Nairo Quintana: 1 vez.

Oscar Vargas: 1 vez.

José Martín Farfán: 1 vez.

Santiago Botero: 1 vez.

Mauricio Soler: 1 vez.

Julián Arredondo: 1 vez.

Santiago Buitrago: 1 vez.

En cuanto a la última ocasión en la que un ciclista colombiano había sido campeón de la montaña de La Vuelta a España, fue cuando Félix Rafael Cárdenas se coronó de esta distinción en la edición del 2004, el santandereano que pertenecía al equipo Cafés Baqué culminó la competición con 167 puntos, lo siguieron los españoles Roberto Heras con 111, en el segundo lugar y Santiago Pérez con 110 completando este podio.

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