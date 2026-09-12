Internacional de Bogotá vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Arranca la jornada sabatina con un duelo entre equipos dorados en el Metropolitano de Techo de Bogotá.

Inter de Bogotá vs Llaneros, en vivo | Claro Sports

Se avecina el inicio del fútbol colombiano en este sábado. Llega el turno de que el Internacional de Bogotá y Llaneros, dos inquilinos frecuentes de la media tabla, logren tener una mejor posición en el objetivo de clasificarse a cuadrangulares. Aquí puede seguir todas las emociones.

¿A qué hora juegan Inter de Bogotá vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy 12 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la décima jornada, tendrá su pitazo inicial este sábado 12 de septiembre a partir de las 4:05 p.m. (hora COL) en el Metropolitano de Techo con el arbitraje de Wilmar Roldán. Win+ Fútbol y Win Play transmitirán las emociones del cotejo.

Alineaciones Inter de Bogotá vs Llaneros: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma el Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Dewar Victoria; Facundo Boné. Ronaldo Julio, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Así forma Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Francisco Meza, Dennys Quintero, Jimmy Medranda; Néider Ospina, Juan Castilla, Kelvin Osorio; Jhon Vásquez, Luis Miranda y Yorleys Mena. DT: José Luis García.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Por ahora, se espera un duelo muy cerrado en suelo capitalino. El local no ha tenido la suerte de lograr victorias que lo eleven en la tabla de posiciones, por lo que urge de tres puntos en condición de local ante la hinchada que va creciendo cada día más. Del otro lado, Llaneros viene haciendo una muy buena campaña al instalarse en zona de clasificación. Será un juego de mínimos detalles para conocer el ganador.

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