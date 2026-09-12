Noche UFC en vivo: resultado de las peleas de mexicanos hoy 12 de septiembre, al momento

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Noche UFC en vivo online hoy | Claro Sports

La UFC prepara una nueva jornada con presencia mexicana y una cartelera que reúne a peleadores con experiencia internacional y nombres que buscan dar un paso adelante dentro de la organización. Noche UFC 2026 se disputa este sábado 12 de septiembre, con varios combates que prometen mantener la atención durante toda la función.

La velada tendrá enfrentamientos en diferentes divisiones y contará con Brandon Moreno, Alexa Grasso, Edgar Chairez, Rafa García, David Martínez y Regina Tarín entre los representantes mexicanos. Aquí podrás seguir el minuto a minuto, resultados y detalles de cada pelea conforme avance la función.

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[ TUNE IN HERE ➡️ https://t.co/8H21hV5jnG ] pic.twitter.com/Sbyfzo9TKI — UFC (@ufc) September 12, 2026 ¿Quiénes son todos los mexicanos que pelean en la Noche UFC? La representación mexicana en Noche UFC 2026 tendrá varios nombres importantes repartidos en distintas divisiones. Brandon Moreno encabeza al grupo y enfrentará a Joseph Morales en peso mosca, mientras Alexa Grasso se medirá con Manon Fiorot en peso mosca femenil, en una pelea clave para sus aspiraciones dentro de la categoría. También estarán David Martínez, quien chocará con Dan Ige en peso gallo; Edgar Chairez, frente a Tim Elliott en peso mosca; Rafa García, ante Rong Zhu en peso ligero; y Regina Tarín, quien enfrentará a JJ Aldrich. Con esta presencia, México tendrá seis representantes durante la función, incluidos dos peleadores que ya fueron campeones de UFC y otros que buscan aprovechar el escenario para avanzar dentro de sus respectivas divisiones. Cartelera completa de Noche UFC hoy y orden de las peleas La función estará dividida entre una cartelera preliminar y una cartelera estelar. El programa contempla 13 peleas en total, con representantes de diferentes países y varias divisiones de peso.

Cartelera estelar

Peso pluma: Jean Silva vs José Delgado

Peso mosca: Brandon Moreno vs Joseph Morales

Peso pluma: Tommy McMillen vs Marwan Rahiki

Peso mosca: Manon Fiorot vs Alexa Grasso

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes

Peso gallo: David Martínez vs Dan Ige

Cartelera preliminar

Peso mosca: Tim Elliott vs Edgar Chairez

Peso welter: Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov

Peso medio: Yousri Belgaroui vs Djorden Santos

Peso ligero: Drakkar Klose vs Tommy Gantt

Peso ligero: Rafa García vs Rong Zhu

Peso pluma: Sean King vs Jessie Rosas

Peso mosca: JJ Aldrich vs Regina Tarín

La presencia mexicana será uno de los principales atractivos de la jornada. Brandon Moreno y Alexa Grasso encabezan a la delegación nacional, mientras que Edgar Chairez, David Martínez, Rafa García y Regina Tarín también tendrán compromisos importantes.

¿A qué hora pelean Alexa Grasso y Brando Moreno en la noche mexicana de la UFC?

El combate que cerrará la función enfrentará a Jean Silva y José Delgado en la división de peso pluma. Ambos buscarán terminar la noche con una victoria que les permita ganar protagonismo dentro de una categoría con una competencia constante.

Antes de la pelea principal aparecerá Brandon Moreno, quien enfrentará a Joseph Morales en peso mosca. El mexicano tendrá nuevamente la oportunidad de demostrar su nivel en una división que conoce y en la que ya consiguió convertirse en campeón de UFC.

Otro de los duelos destacados será el de Manon Fiorot contra Alexa Grasso, también en peso mosca. La mexicana representa uno de los nombres más importantes de la cartelera y tendrá una prueba exigente ante la peleadora francesa.

La función también contará con el combate de peso pesado entre Waldo Cortes-Acosta y Curtis Blaydes, además de Tommy McMillen frente a Marwan Rahiki en peso pluma y David Martínez contra Dan Ige en peso gallo.

Aunque la cartelera no contempla un campeonato de UFC en juego, varios de los combates pueden tener consecuencias importantes para el futuro de sus protagonistas, especialmente para aquellos que buscan acercarse a las posiciones de privilegio dentro de sus respectivas divisiones.

Noche UFC 2026 tendrá así una jornada con seis peleas en la cartelera estelar y siete preliminares. La presencia mexicana será uno de los principales focos de atención y el desarrollo de cada combate determinará quiénes salen reforzados de una noche que puede marcar el siguiente paso de varios peleadores dentro de la organización.

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