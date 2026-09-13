Vuelta a España 2026, Etapa 21: los mejores momentos de la carrera del 13 de septiembre

Disfruta en vivo online los highlights de la etapa 21 de la Vuelta a España con todos los pormenores de la carrera ibérica a través Claro Sports

¡La Vuelta a España 2026 bajó el telón en Granada! La última etapa dejó una batalla intensa por la victoria, con Tobias Halland Johannessen, Wout van Aert y otros de los grandes nombres del pelotón en busca de un último golpe de autoridad. Revive en Claro Sports los ataques, la lucha por la fuga y toda la emoción de los kilómetros finales de una jornada especial.

Tres semanas de esfuerzo, montaña y grandes historias llegaron a su fin con Enric Mas como protagonista de la clasificación general. Disfruta el resumen y los highlights de la etapa 21, con el desenlace en Granada, la celebración del campeón y los momentos que marcaron el cierre de la Vuelta a España 2026, solo por Claro Sports.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 13 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 baja el telón este domingo 13 de septiembre con una última etapa que rompe con la tradición. La edición 81 de la ronda española no tendrá su cierre habitual en Madrid, sino una jornada íntegramente andaluza con Granada como escenario. La etapa 21 contempla 112 kilómetros entre el Carrefour Granada, en Armilla, y el Paseo del Salón, en el centro de la ciudad, con un trazado que combina terreno llano, sectores técnicos y un circuito urbano bajo la mirada de La Alhambra. El pelotón completará cuatro vueltas a este recorrido, con una exigente rampa empedrada de 2.1 kilómetros al 6.6 por ciento de pendiente media y máximas del 11 por ciento.

La jornada final también presenta una modificación clave para la clasificación general. Los tiempos de los favoritos quedarán congelados en el último paso por la línea de meta antes de la vuelta final, a 9.8 kilómetros de la llegada, mientras que las bonificaciones en meta quedan anuladas. La medida busca reducir los riesgos en los kilómetros decisivos y deja la pelea por la victoria de etapa como el principal atractivo del cierre en Granada. Con cerca de 1,350 metros de desnivel acumulado, el último capítulo de la Vuelta a España promete una definición distinta, con velocistas y atacantes ante un circuito que puede ofrecer espectáculo hasta el último pedalazo.

Te puede interesar: