Sporting FC vs Saprissa en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Sporting FC y Saprissa por la octava jornada del Torneo Clausura de Costa Rica.

Sporting FC vs Saprissa, Liga Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting FC y Deportivo Saprissa por el Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica! El estadio Puente de Piedra recibe un duelo entre dos equipos ubicados en los primeros cuatro puestos. Los morados llegan como líderes con 18 puntos en siete jornadas, mientras que Sporting ocupa la cuarta posición con 11 unidades.

Sporting FC buscará aprovechar la localía para recuperarse de la derrota 1-0 frente a San Carlos en su última presentación. El equipo todavía no perdió en casa durante este Apertura, donde registra dos victorias y un empate, con cinco goles a favor y apenas uno recibido. Además, llega al encuentro con cinco días de descanso y con la posibilidad de reducir la diferencia con los primeros puestos.

Saprissa vuelve a enfocarse en el campeonato local después de su participación entre semana en la Copa Centroamericana. El conjunto dirigido por Hernán Medford empató 2-2 ante Cartaginés y afronta este compromiso con poco tiempo de recuperación. Mariano Torres y Sebastián Acuña podrían estar disponibles, mientras que Kendall Waston y Newton Williams continúan recuperándose. Bancy Hernández y Orlando Sinclair también llegan con su situación física bajo evaluación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Sporting FC vs Saprissa hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Sporting FC y Saprissa será el domingo 13 de septiembre a las 16:00 horas en el estadio Puente de Piedra y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Costa Rica y TDMAX.

Alineaciones del Sporting FC vs Saprissa para la jornada 8, al momento

Ni Sporting FC ni Saprissa tienen futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Andrés Carevic y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Sporting FC : Leonel Moreira, Jean Batista, Ariel Soto, Giancarlo González, Adrián Chévez, Delfin Salas, Carlos Pineda, Kevin Blandon, Josimar Méndez, Joshua Navarro, Renzo Carballo. DT : Andrés Carevic.

: Leonel Moreira, Jean Batista, Ariel Soto, Giancarlo González, Adrián Chévez, Delfin Salas, Carlos Pineda, Kevin Blandon, Josimar Méndez, Joshua Navarro, Renzo Carballo. : Andrés Carevic. Saprissa: Abraham Madriz, Samir Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Mariano Torres, Gerson Torres, David Guzmán, Luis Paradela, Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Sporting FC vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos son los enfrentamientos entre Sporting FC y Saprissa en los últimos años:

15 de abril de 2026 | Sporting FC 1-3 Saprissa | Copa Costa Rica

5 de marzo de 2026 | Saprissa 1-2 Sporting FC | Torneo Clausura

22 de enero de 2026 | Sporting FC 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

5 de diciembre de 2025 | Sporting FC 0-0 Saprissa | Torneo Apertura

23 de agosto de 2025 | Saprissa 4-0 Sporting FC | Torneo Apertura

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