Isaac del Toro en vivo en el Gran Premio de Montreal 2026: ¡La fuga comienza a desfondarse!
El pedalista mexicano se presenta en su segunda carrera en Canadá durante este 2026
¡Isaac del Toro comienza a responder!
168 km | El ciclista mexicano se encuentra en la parte alta del pelotón que acaba de pasar, una vez más, por la zona de meta para iniciar una nueva vuelta.
168 km | Seixas no es sancionado. Los jueces consideraron que su acción fue un acto reflejo provocado por uno de los competidores. No tuvo la culpa según los jueces.
LOS GRANDES FAVORITOS AL GP DE MONTREAL 2026
Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG)
Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – Hansgrohe)
Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team)
Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
Juan Ayuso (Lidl – Trek)
Ben Healy (EF Education First)
Marc Hirschi (Tudor)
Alberto Bettiol (Astana)
Matteo Jorgenson (Visma)
Michael Matthews (Jayco)
183 km | Se han cumplido tres vueltas, lo que significa que van para el cuarto ascenso. Hasta el momento, la carrera cuenta con dos abandonos.
La punta es dominada por dos ciclistas
193 km | Se han cumplido el primer y segundo ascenso. Esto quiere decir que se han pasado por la meta en una ocasión. Hasta el momento, la carrera no se ha roto. Los dos ciclistas que lideran ya ven al primer grupo perseguidor muy, muy de cerca.
200 km | ¡Un minuto de diferencia! La fuga se posiciona a 60 segundos del primer pelotón con 200 km por recorrer.
Isaac del Toro comienza su participación en el Grand Prix de Montreal 2026
¡Y da comienzo el Grand Prix de Montreal, preparación de Isaac del Toro para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta!
Isaac del Toro en el Premio de Montreal 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
Podrás seguir en vivo el Gran Premio de Montreal 2026 con Isaac del Toro como protagonista a través de la multiplataforma de Claro Sports:
Sitio web: Ingresa directamente a Claro Sports desde cualquier computadora o navegador del celular.
YouTube: Sigue la señal abierta a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube.
Aplicación móvil: Descarga la app oficial para dispositivos mediante Google Play o App Store.
Smart TV y streaming: También estará disponible mediante plataformas como Claro Video y canales de Prime Video.
Asimismo se podrán ver en Claro Sports en México a través de los operadores de televisión Totalplay y Dish.
Gran Premio de Montreal 2026: ¿Qué equipos que participan?
1.- UAE Team Emirates – XRG: Brandon McNulty, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Adam Yates.
2.- Red Bull – BORA – hansgrohe: Remco Evenepoel, Giovanni Aleotti, Mattia Cattaneo, Emil Herzog, Jan Tratnik, Maxim van Gils, Nico Denz.
3.- Team Visma | Lease a Bike: Matteo Jorgenson, Victor Campenaerts, Filippo Fiorelli, Tim Rex, Bart Lemmen, Wilco Kelderman.
4.- Decathlon CMA CGM Team: Paul Seixas, Tiesj Benoot, Noa Isidore, Paul Lapeira, Stefan Bissegger, Rasmus Søjberg Pedersen, Nicolas Prodhomme.
5.- Lidl – Trek: Quinn Simmons, Juan Ayuso, Sam Oomen, Giulio Ciccone, Derek Gee-West, Matteo Sobrero, Toms Skujiņš.
6.- XDS Astana Team: Alberto Bettiol, Sergio Higuita, Aaron Gate, Guillermo Thomas Silva, Harold Martín López, Arjen Livyns, Davide Toneatti.
7.- Bahrain – Victorious: Edoardo Zambanini, Nikias Arndt, Alessandro Borgo, Afonso Eulálio, Alec Segaert, Robert Stannard, Oliver Stockwell.
8.- Netcompany INEOS: Michał Kwiatkowski, Thymen Arensman, Andrew August, Artem Shmidt, Tobias Foss, Brandon Smith Rivera, Magnus Sheffield.
9.- Soudal Quick-Step: Maximilian Schachmann, Steff Cras, Casper Pedersen, Andrea Raccagni Noviero, Pepijn Reinderink, Ilan van Wilder, Louis Vervaeke.
10.- Alpecin – Premier Tech: Kaden Groves, Tobias Bayer, Lennert Belmans, Aaron Dockx, Edward Planckaert, Henri Uhlig, Luca Vergallito.
11.- Uno-X Mobility: Anthon Charmig, Sven Erik Bystrøm, Ådne Holter, Storm Ingebrigtsen, Alexander Kamp, Anders Skaarsseth, Tobias Svarre.
12.- Team Jayco AlUla: Michael Matthews, Robert Donaldson, Luke Durbridge, Anders Foldager, Patrick Gamper, Christopher Juul-Jensen, Mauro Schmid.
13.- EF Education – EasyPost: Ben Healy, Kasper Asgreen, Alex Baudin, Sean Quinn, Luke Lamperti, Colby Simmons, Michael Leonard.
14.- NSN Cycling Team: Guillaume Boivin, Pier-André Côté, Nadav Raisberg, Alessandro Pinarello, Riley Sheehan, Dion Smith, Corbin Strong.
15.- Movistar Team: Manlio Moro, Michel Hessmann, Pavel Novák, Nelson Oliveira, Davide Formolo, Filip Maciejuk, Pelayo Sánchez.
16.- Lotto Intermarché: Sébastien Grignard, Jenno Berckmoes, Cedric Beullens, Simone Gualdi, Jonas Rutsch, Lennert van Eetvelt, Georg Zimmermann.
17.- Groupama – FDJ United: Ewen Costiou, Clément Braz Afonso, Titouan Fontaine, Thibaud Gruel, Johan Jacobs, Quentin Pacher, Clément Russo.
18.- Team Picnic PostNL: Frank van den Broek, Warren Barguil, Robbe Dhondt, Alexy Faure Prost, James Knox, Tim Naberman, Sean Flynn.
19.- Tudor Pro Cycling Team: Marc Hirschi, Sebastian Kolze Changizi, Aivaras Mikutis, Florian Stork, Yannis Voisard, Luc Wirtgen, Robin Donzé.
20.- Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team: Tom Pidcock, Mark Donovan, Quinten Hermans, Damien Howson, Xandro Meurisse, Brent Van Moer, Nickolas Zukowsky.
21.- Modern Adventure Pro Cycling: Ben Oliver, Robin Carpenter, Samuel Boardman, Stefan de Bod, Kieran Haug, Byron Munton, Riley Pickrell.
22.- Canadá: Jérôme Gauthier, Samuel Couture, Jacob Roy, Gabriel Seguin, Adam Smith, Jonas Walton, Michael Woods.
El mexicano Isaac del Toro del UAE Team Emirates-XRG llegará a Montreal después de competir en Quebec, en una carrera que también forma parte del calendario UCI WorldTour y que reúne a los 18 WorldTeams. La prueba tendrá un recorrido de 214.4 kilómetros distribuidos en 16 vueltas de 13.4 kilómetros por el circuito urbano de Mont Royal. Los corredores deberán superar una subida en cada vuelta, con un desnivel acumulado de 4,304 metros y una diferencia de altitud de 269 metros. Sigue todos los detalles de la participación de Isaac del Toro en el Grand Prix Cycliste de Montréal a través de la multiplataforma de Claro Sports.