Famalicao rescata un empate ante Sporting en el debut de Pato Salas

El mexicano tuvo sus primeros minutos con el cuadro albiazul, que igualó 1-1 en el cierre y terminó con una larga racha de derrotas

Famalicao rescató un empate 1-1 ante Sporting CP en la sexta jornada de la Liga Portugal. El equipo de casa encontró la igualdad en el tiempo agregado y evitó una nueva derrota frente a uno de los candidatos al título en el debut de Patricio Salas en el fútbol europeo.

Los Leones llevaron la iniciativa durante buena parte del encuentro y tuvieron incluso un gol anulado a Flávio Gonçalves en la primera mitad por una mano detectada por el VAR. Tras un primer tiempo sin goles, el conjunto albiverde incrementó la presión en busca de romper el cero.

La recompensa para Sporting de Portugal llegó desde los once pasos. Luis Suárez convirtió el penalti que puso en ventaja a los visitantes y provocó la respuesta desde el banquillo del Vila Nova, con el ingreso del mexicano Patricio Salas, quien vivió así su debut oficial con su nuevo equipo.

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Patricio Salas tuvo sus primeros minutos con el Famalicão al ingresar al minuto 82 ante Sporting, dando un nuevo paso en su aventura por el fútbol europeo.



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El escenario se complicó todavía más para los locales apenas cinco minutos después, cuando Teo Moe Beney fue expulsado y dejó a los albiazules con diez jugadores. Pese a la inferioridad numérica, Famalicao no bajó los brazos, adelantó líneas y salió en busca de un empate que parecía escaparse.

La insistencia tuvo premio al 90+1. Una acción de Aubakar terminó con Gonçalo Inácio enviando el balón a su propia portería al intentar cortar la jugada, decretando el 1-1 definitivo. El resultado permitió además que el cuadro de Vila Nova cortara una racha de 10 derrotas consecutivas ante Sporting.

Con el empate, los Leones volvieron a dejar escapar puntos y, aunque mantienen el invicto, quedaron con 14 unidades, dos por debajo del Benfica y cuatro detrás del Porto, equipos que ganaron sus respectivos partidos de la jornada. El cuadro capitalino volverá ahora a la capital portuguesa para recibir al Arouca el próximo sábado 19 de septiembre.

Por su parte, el Famalicao sigue sin conocer la victoria en la temporada, pero alcanzó su tercer empate consecutivo y el cuarto del campeonato para llegar a cuatro puntos y colocarse en la posición 12. El próximo sábado 19, Patricio Salas y compañía visitarán al Nacional, que también suma cuatro unidades, aunque llegará al duelo después de encadenar cuatro derrotas.

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