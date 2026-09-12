Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Atlético Nacional y Águilas Doradas.

Atlético Nacional vs Águilas Doradas, previa | Claro Sports

Continúa la acción de la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Atlético Nacional hace las veces de local, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, para enfrentar a Águilas Doradas. Un día que quedará marcado para la historia por la presentación en público de James Rodríguez.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Nacional: Franco Armani; Yeicar Perlaza, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

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Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Javier Mena, Sebastián Rodríguez, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Juan Ávalo y Antony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Nacional vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre ambos equipos antioqueños, que es por la décima fecha del torneo finalización desde las 4:05 p.m., se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports+. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa BetPlay (octavos de final).

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional | Fecha 6.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Amistoso.

09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional | Fecha 4.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

06.09.2026 | Inter Bogotá 2-2 Águilas Doradas | Fecha 9.

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros | Fecha 4.

01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas | Fecha 2.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Jonnathan Ortiz (Nariño).

Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

Alexander Guzmán (Norte de Santander). Asistente 2: Jesús Otero (Cesar).

Jesús Otero (Cesar). Cuarto árbitro: Guillermo Agudelo (Antioquia).

Guillermo Agudelo (Antioquia). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca).

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