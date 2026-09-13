Metro CDMX: ¿Cuáles son las estaciones cerradas y cuál es el horario para el 15 y 16 de septiembre?

Te informamos de las estaciones que no darán servicio durante las fiestas patrias para que tomes tus precauciones

Así será el horario del Metro en las fiestas patrias. | @MetroCDMX

Las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México modificarán la movilidad en la Ciudad de México durante el martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026. Quienes utilicen el Metro deberán considerar cambios de horario, cierres de estaciones y trabajos programados en una de las líneas de la red.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplicará el miércoles 16 de septiembre su horario correspondiente a días festivos, por lo que el servicio comenzará más tarde de lo habitual. Además, la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecerá sin servicio durante las actividades relacionadas con el Grito de Independencia y el desfile militar.

A estas modificaciones se suma el cierre parcial de la Línea 12, donde nueve estaciones permanecerán sin servicio hasta el miércoles 16 por trabajos de mantenimiento. Los trenes únicamente circularán entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán.

MÁS INFORMACIÓN: Carín León explica por qué canceló su concierto en The Sphere de Las Vegas y qué hacer para no perder tus boletos

Grito de Independencia 2026: ¿Cuáles estaciones del Metro estarán cerradas por las fiestas patrias y cuál es su horario?

El martes 15 de septiembre, al tratarse de un día laboral, el horario regular del Metro es de 05:00 a 24:00 horas. El STC establece este horario para los días hábiles, mientras que sábados, domingos y jornadas festivas cuentan con horarios diferentes.

Para el miércoles 16 de septiembre, considerado día de descanso obligatorio por la conmemoración del inicio de la Independencia de México, el Metro trabajará con horario de día festivo de 07:00 a 24:00 horas. Ese día también estará vigente el programa que permite ingresar con bicicletas a los trenes.

Uno de los principales cierres será el de Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, debido a las concentraciones previstas en el primer cuadro de la capital por la ceremonia del Grito y el desfile. Para ingresar al Centro Histórico, las opciones recomendadas son Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

Además, los usuarios de la Línea 12 deberán considerar que desde el 12 y hasta el cierre de operaciones del 16 de septiembre permanecerán sin servicio nueve estaciones:

Lomas Estrella

Calle 11

Periférico Oriente

Tezonco

Olivos

Nopalera

Zapotitlán

Tlaltenco

Tláhuac

Durante estos días, los trenes de la Línea 12 operarán únicamente entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. El servicio completo está programado para regresar el jueves 17 de septiembre a las 05:00 horas.

El cierre responde a trabajos preventivos y correctivos que incluyen la sustitución del aparato de vía 13-23, localizado entre Periférico Oriente y Calle 11, además del cambio de durmientes, colocación de balasto y ajustes en las vías.

Metro CDMX: recomendaciones y opciones de transporte para el 15 y 16 de septiembre

Quienes habitualmente utilizan el tramo cerrado de la Línea 12 podrán recurrir al servicio alternativo de RTP, que realizará recorridos desde Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con circuitos de retorno.

Otra alternativa para quienes se trasladan desde el oriente de la capital será utilizar Constitución de 1917, terminal de la Línea 8, mientras que para algunos viajes desde el sur se recomienda considerar Tasqueña, de la Línea 2.

Para quienes acudan al Zócalo durante la noche del 15 de septiembre, el Metrobús tendrá servicio ampliado hasta la 01:00 horas del miércoles 16 en recorridos seleccionados de las líneas 1, 2, 3, 5 y 7, lo que ofrecerá una alternativa después de los festejos.

La recomendación para quienes necesiten trasladarse durante el 15 y 16 de septiembre es revisar el estado de la red antes de salir, considerar tiempo adicional y planear rutas alternas, especialmente para viajes hacia el Centro Histórico o las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Te puede interesar