Benfica vs Gil Vicente en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 6

Horario y dónde ver Benfica vs Gil Vicente hoy 13 de septiembre en la jornada 6 de la Liga de Portugal

Benfica vuelve a escena en la Primeira Liga con la misión de hacer pesar el Estádio da Luz. Las Águilas reciben al Gil Vicente este domingo 13 de septiembre, en un duelo correspondiente a la jornada 6 del futbol portugués, con la mira puesta en los primeros lugares de la clasificación. El encuentro comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica, en una cita que promete emociones desde el primer minuto.

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México: 11:00 horas.

Centroamérica: 11:00 horas.

Estados Unidos: 13:00 ET, 09:55 PT.

Colombia: 12:00 horas.

Argentina: 14:00 horas.