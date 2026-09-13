Benfica vs Gil Vicente en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 6
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Horario y dónde ver Benfica vs Gil Vicente hoy 13 de septiembre en la jornada 6 de la Liga de Portugal
Benfica vuelve a escena en la Primeira Liga con la misión de hacer pesar el Estádio da Luz. Las Águilas reciben al Gil Vicente este domingo 13 de septiembre, en un duelo correspondiente a la jornada 6 del futbol portugués, con la mira puesta en los primeros lugares de la clasificación. El encuentro comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica, en una cita que promete emociones desde el primer minuto.
La Primeira Liga se vive por Claro Sports con una cobertura completa del Benfica vs Gil Vicente. Sigue los momentos clave del partido, conoce las estadísticas, consulta el análisis y mantente al tanto de todo lo que ocurra alrededor de uno de los encuentros más atractivos de la fecha. No te pierdas ningún detalle y disfruta la pasión del futbol portugués a través de Claro Sports.
México: 11:00 horas.
Centroamérica: 11:00 horas.
Estados Unidos: 13:00 ET, 09:55 PT.
Colombia: 12:00 horas.
Argentina: 14:00 horas.
Últimos resultados del Benfica vs Gil Vicente en la Liga de Portugal
Benfica llega como claro dominador de los enfrentamientos recientes ante Gil Vicente, con cinco victorias consecutivas en la Primeira Liga y un balance de 12 goles a favor por cuatro en contra en esos partidos; además, las Águilas ampliaron su superioridad a ocho triunfos seguidos ante el conjunto de Barcelos, cuya última victoria ante el cuadro lisboeta data de febrero de 2022.
Gil Vicente 1-2 Benfica | 02/03/2026
Benfica 2-1 Gil Vicente | 26/09/2025
Benfica 3-0 Gil Vicente | 04/02/2024
Gil Vicente 2-3 Benfica | 26/08/2023
Gil Vicente 0-2 Benfica | 29/04/2023