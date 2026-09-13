La Casa de los Famosos 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 13 de septiembre?

Karina Torres, Masad Altamini, Gema Garoa, Mariana Ochoa y Brianda Deyanara pelean por quedarse dentro de la La Casa de los Famosos México

¿Quién sale hoy en la Casa de los Famosos México? | X:@lacasafamososmx

La Casa de los Famosos México entra este 13 de septiembre en uno de los capítulos más decisivos de su cuarta temporada, con la eliminación de un participante que quedará fuera de la competencia sin posibilidad de regresar. La tensión crece dentro de la casa, pues seis habitantes enfrentan una noche determinante en la que cualquier estrategia puede marcar la diferencia.

Masad Al-Tamimi, Gema Garoa, Karina Torres, Yahir y Brianda Deyanara, y Mariana Ochoa permanecen en la cuerda floja y luchan por conservar su lugar en el reality show. Los seis llegaron a esta instancia tras la llamada ‘nominación del terror’, que dejó una lista de candidatos con el futuro en sus manos y abrió la puerta a una eliminación que puede cambiar por completo el rumbo de la competencia.

¿Quién sale de La Casa de los Famosos México, hoy domingo 13 de septiembre?

Hasta el momento no existe información oficial sobre quién sería el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México, por lo que el resultado dependerá de las votaciones reales y de la decisión del público. Sin embargo, una encuesta compartida en Facebook por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, conocido como ‘Vaya Vaya’, apunta a una competencia muy cerrada entre los habitantes nominados.

De acuerdo con este sondeo, Brianda Deyanara sería la habitante con menor respaldo del público, por lo que, si esta tendencia coincide con las votaciones oficiales, podría convertirse en la séptima eliminada de la temporada. Mariana también aparece entre las habitantes con mayor riesgo de abandonar la competencia, mientras que Karina tendría, según la encuesta, las mejores posibilidades de mantenerse una semana más en la casa.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México avanza entre estrategias, alianzas, enfrentamientos y momentos que mantienen a los habitantes y al público con la atención puesta en lo que ocurre dentro de la casa. Con 4 millones de pesos como premio para el gran ganador, cada semana representa una nueva oportunidad para acercarse a la recta final y, al mismo tiempo, un desafío para quienes buscan mantenerse lejos de la eliminación. Las Galas de Eliminación llegan cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que las Galas Diarias se transmiten de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5. Además, ViX permite seguir contenido exclusivo y las cámaras en vivo durante las 24 horas.

Y si quieres saber qué ocurre dentro y fuera de la casa, Claro Sports tiene la cobertura para seguirle el paso a uno de los realities más comentados de la televisión mexicana. Desde las noticias más relevantes y los movimientos de los habitantes hasta los spoilers, adelantos, rumores y todo aquello que puede cambiar el rumbo de la competencia, aquí encontrarás los detalles de cada jornada. Sigue en Claro Sports todo lo que pasa antes, durante y después de cada gala de La Casa de los Famosos México 4 y no te pierdas ningún momento de esta temporada.

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 13 de septiembre?

La tensión volvió a apoderarse de La Casa de los Famosos México 4 con la séptima gala de nominación de la temporada, una noche que cambió la dinámica habitual con una temática de terror. Entre zombis, sustos y decisiones estratégicas, los habitantes tuvieron que repartir sus puntos para definir a los participantes que quedarían en riesgo de abandonar la competencia. A esta lista se sumó Mariana Ochoa, quien llegó a la placa de forma directa por decisión de Brianda Deyanara, líder de la semana. Junto a ella quedaron Masad Altamimi, Gema Garoa, Karina Torres, Yahir y la propia Brianda, por lo que seis habitantes afrontarán la próxima gala de eliminación.

MÁS INFORMACIÓN: Gala Montes rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos y La Malinche

La nominación llegó en una semana marcada por movimientos importantes dentro del reality, entre ellos la salida de Gala Montes, quien permaneció apenas dos días en la casa, además de las estrategias que comienzan a definir nuevas alianzas y rivalidades. Otro de los protagonistas de la noche fue Ese Pérez, quien consiguió inmunidad después de sacrificar 40 por ciento del presupuesto semanal y, por ese motivo, no pudo recibir votos de sus compañeros. Con la placa ya definida, Mariana Ochoa, Masad Altamimi, Gema Garoa, Karina Torres, Yahir y Brianda Deyanara quedaron ante uno de los momentos más decisivos de la temporada, pues uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia durante la gala de eliminación de este domingo 13 de septiembre.

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