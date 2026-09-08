Semana 1 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 9 al 14 de septiembre

La NFL dará inicio con la temporada 2026, donde los Seattle Seahawks iniciarán la temporada defendiendo su trofeo ante los Patriots

La NFL inicia. Horario y dónde ver la semana 1 | Reuters

La NFL está de regreso con una temporada que quedará marcada por la cantidad de partidos internacionales que tendrá a lo largo de su calendario. La actividad fuera de Estados Unidos volverá a tener un papel importante y, desde la Semana 1, los aficionados podrán comenzar a disfrutar de encuentros que se disputarán fuera del territorio estadounidense.

La primera probada de esta actividad internacional llegará con el encuentro entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Australia, dos equipos que se medirán como parte del arranque de la temporada.

La Semana 1, sin embargo, tendrá actividad desde el miércoles 9 de septiembre, cuando se dará el kickoff de la temporada con una reedición del Super Bowl pasado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El cierre de la primera semana llegará el lunes, cuando los Denver Broncos se enfrenten a los Kansas City Chiefs.

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NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 1

Estos son todos los partidos que habrá en la semana 1 de la NFL. La actividad inicia el miércoles 9 de septiembre y terminará el Lunes 14 de septiembre.

Miércoles 9 de septiembre New England Patriots vs Seattle Seahawks | 18:20 horas



Jueves 10 de septiembre San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams| 18:35 horas



Domingo 13 de septiembre New York Jets vs Tennessee Titans | 11:00 horas Chicago Bears vs Carolina Panthers | 11:00 horas Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars | 11:00 horas Buffalo Bills vs Houston Texans | 11:00 horas Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas New Orleans Saints vs Detroit Lions | 11:00 horas Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts | 11:00 horas Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 14:45 horas Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders | 14:45 horas Washington Commanders vs Philadelphia Eagles Arizona Cardinals vs Los Angeles Chargers Dallas Cowboys vs New York Giants | 18:20 horas



Lunes 14 de septiembre Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs | 18:15 horas



¿Quién transmite en vivo la Semana 1 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?

La NFL en México se podrá ver a través de Televisión abierta por Canal 5 con solo tres partidos, destacando el juego de Patriots ante Seahawks. Mientras que el resto se podrá seguir por el NFL Season Pass de Dazn, en Disney Plus y ESPN. Mientras que el juego de 49ers y Rams en Australia será por Netflix.

Miércoles 9 de septiembre New England Patriots vs Seattle Seahawks | 18:20 horas | Canal 5, ESPN, Disney +



Jueves 10 de septiembre San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams | 18:35 horas | Netflix



Domingo 13 de septiembre New York Jets vs Tennessee Titans | 11:00 horas | DAZN, Game Pass Chicago Bears vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN, Game Pass Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars | 11:00 horas | DAZN, Game Pass Buffalo Bills vs Houston Texans | 11:00 horas | Canal 5 Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | Fox+, Fox One New Orleans Saints vs Detroit Lions | 11:00 horas | DAZN, Game Pass Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | FOX, Fox One Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts | 11:00 horas | DAZN, Game Pass Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 14:45 horas | Fox +, Fox One Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders | 14:45 horas | Fox, Fox One Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 14:25 horas | Canal 5 Arizona Cardinals vs Los Angeles Chargers | 14:45 horas | DAZN, Game Pass Dallas Cowboys vs New York Giants | 18:20 horas | ESPN, Disney +



Lunes 14 de septiembre Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs | 18:15 horas | ESPN, Disney +



¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 1 de la NFL 2026? Momios y pronósticos

Estos son los pronósticos de la semana 1 de la NFL en Caliente MX es la siguiente:

Patriots vs Seahawks: La línea de dinero es Patriots +150, mientras que los Seahawks están en -175. Seattle es favorito por +3

La línea de dinero es Patriots +150, mientras que los Seahawks están en -175. Seattle es favorito por +3 49ers vs Rams : La línea de dinero es 49ers +170, mientras que los Rams están en -200. Los Angeles es favorito por -3.5

: La línea de dinero es 49ers +170, mientras que los Rams están en -200. Los Angeles es favorito por -3.5 Bears vs Panthers: La línea de dinero es Bears -167, mientras que los Panthers están en +145. Chicago es favorito por -3

La línea de dinero es Bears -167, mientras que los Panthers están en +145. Chicago es favorito por -3 Buccaneers vs Bengals: La línea de dinero es Buccaneers +180, mientras que los Bengals están en -209. Cincinnati es favorito por -3.5

La línea de dinero es Buccaneers +180, mientras que los Bengals están en -209. Cincinnati es favorito por -3.5 Saints vs Lions: La línea de dinero es Saints +255, mientras que los Lions están en -300. Detroit es favorito por -7

La línea de dinero es Saints +255, mientras que los Lions están en -300. Detroit es favorito por -7 Bills vs Texans : La línea de dinero es Bills -112, mientras que los Texans están en -106. Buffalo es favorito por -1

: La línea de dinero es Bills -112, mientras que los Texans están en -106. Buffalo es favorito por -1 Ravens vs Colts: La línea de dinero es Ravens -175, mientras que los Colts están en +150. Baltimore es favorito por -3.5

La línea de dinero es Ravens -175, mientras que los Colts están en +150. Baltimore es favorito por -3.5 Browns vs Jaguars : La línea de dinero es Browns +333, mientras que los Jaguars están en -400. Jacksonville es favorito por -8.5

: La línea de dinero es Browns +333, mientras que los Jaguars están en -400. Jacksonville es favorito por -8.5 Falcons vs Steelers: La línea de dinero es Falcons +155, mientras que los Steelers están en -182. Pittsburgh es favorito por -3.5

La línea de dinero es Falcons +155, mientras que los Steelers están en -182. Pittsburgh es favorito por -3.5 Jets vs Titans: La línea de dinero es Jets +105, mientras que los Titans están en -120. Tennessee es favorito por -1.5

La línea de dinero es Jets +105, mientras que los Titans están en -120. Tennessee es favorito por -1.5 Dolphins vs Raiders: La línea de dinero es Dolphins +155, mientras que los Raiders están en -182. Las Vegas es favorito por -3.5

La línea de dinero es Dolphins +155, mientras que los Raiders están en -182. Las Vegas es favorito por -3.5 Packers vs Vikings: La línea de dinero es Packers +105, mientras que los Vikings están en -120. Minnesota es favorito por -1.5

La línea de dinero es Packers +105, mientras que los Vikings están en -120. Minnesota es favorito por -1.5 Cardinals vs Chargers : La línea de dinero es Cardinals +400, mientras que los Chargers están en -500. Los Angeles es favorito por -9.5

: La línea de dinero es Cardinals +400, mientras que los Chargers están en -500. Los Angeles es favorito por -9.5 Commanders vs Eagles: La línea de dinero es Commanders +190, mientras que los Eagles están en -223. Philadelphia es favorito por -4.5

La línea de dinero es Commanders +190, mientras que los Eagles están en -223. Philadelphia es favorito por -4.5 Cowboys vs Giants : La línea de dinero es Cowboys -163, mientras que los Giants están en +137. Dallas es favorito por -3

: La línea de dinero es Cowboys -163, mientras que los Giants están en +137. Dallas es favorito por -3 Broncos vs Chiefs: La línea de dinero es Broncos -115, mientras que los Chiefs están en -223. Kansas City es favorito por -2.5

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