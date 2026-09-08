Semana 1 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 9 al 14 de septiembre
La NFL dará inicio con la temporada 2026, donde los Seattle Seahawks iniciarán la temporada defendiendo su trofeo ante los Patriots
La NFL está de regreso con una temporada que quedará marcada por la cantidad de partidos internacionales que tendrá a lo largo de su calendario. La actividad fuera de Estados Unidos volverá a tener un papel importante y, desde la Semana 1, los aficionados podrán comenzar a disfrutar de encuentros que se disputarán fuera del territorio estadounidense.
La primera probada de esta actividad internacional llegará con el encuentro entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Australia, dos equipos que se medirán como parte del arranque de la temporada.
La Semana 1, sin embargo, tendrá actividad desde el miércoles 9 de septiembre, cuando se dará el kickoff de la temporada con una reedición del Super Bowl pasado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El cierre de la primera semana llegará el lunes, cuando los Denver Broncos se enfrenten a los Kansas City Chiefs.
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NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 1
Estos son todos los partidos que habrá en la semana 1 de la NFL. La actividad inicia el miércoles 9 de septiembre y terminará el Lunes 14 de septiembre.
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- Miércoles 9 de septiembre
- New England Patriots vs Seattle Seahawks | 18:20 horas
- Jueves 10 de septiembre
- San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams| 18:35 horas
- Domingo 13 de septiembre
- New York Jets vs Tennessee Titans | 11:00 horas
- Chicago Bears vs Carolina Panthers | 11:00 horas
- Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars | 11:00 horas
- Buffalo Bills vs Houston Texans | 11:00 horas
- Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas
- New Orleans Saints vs Detroit Lions | 11:00 horas
- Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals
- Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts | 11:00 horas
- Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 14:45 horas
- Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders | 14:45 horas
- Washington Commanders vs Philadelphia Eagles
- Arizona Cardinals vs Los Angeles Chargers
- Dallas Cowboys vs New York Giants | 18:20 horas
- Lunes 14 de septiembre
- Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs | 18:15 horas
¿Quién transmite en vivo la Semana 1 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?
La NFL en México se podrá ver a través de Televisión abierta por Canal 5 con solo tres partidos, destacando el juego de Patriots ante Seahawks. Mientras que el resto se podrá seguir por el NFL Season Pass de Dazn, en Disney Plus y ESPN. Mientras que el juego de 49ers y Rams en Australia será por Netflix.
- Miércoles 9 de septiembre
- New England Patriots vs Seattle Seahawks | 18:20 horas | Canal 5, ESPN, Disney +
- Jueves 10 de septiembre
- San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams | 18:35 horas | Netflix
- Domingo 13 de septiembre
- New York Jets vs Tennessee Titans | 11:00 horas | DAZN, Game Pass
- Chicago Bears vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN, Game Pass
- Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars | 11:00 horas | DAZN, Game Pass
- Buffalo Bills vs Houston Texans | 11:00 horas | Canal 5
- Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | Fox+, Fox One
- New Orleans Saints vs Detroit Lions | 11:00 horas | DAZN, Game Pass
- Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | FOX, Fox One
- Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts | 11:00 horas | DAZN, Game Pass
- Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 14:45 horas | Fox +, Fox One
- Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders | 14:45 horas | Fox, Fox One
- Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 14:25 horas | Canal 5
- Arizona Cardinals vs Los Angeles Chargers | 14:45 horas | DAZN, Game Pass
- Dallas Cowboys vs New York Giants | 18:20 horas | ESPN, Disney +
- Lunes 14 de septiembre
- Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs | 18:15 horas | ESPN, Disney +
¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 1 de la NFL 2026? Momios y pronósticos
Estos son los pronósticos de la semana 1 de la NFL en Caliente MX es la siguiente:
- Patriots vs Seahawks: La línea de dinero es Patriots +150, mientras que los Seahawks están en -175. Seattle es favorito por +3
- 49ers vs Rams: La línea de dinero es 49ers +170, mientras que los Rams están en -200. Los Angeles es favorito por -3.5
- Bears vs Panthers: La línea de dinero es Bears -167, mientras que los Panthers están en +145. Chicago es favorito por -3
- Buccaneers vs Bengals: La línea de dinero es Buccaneers +180, mientras que los Bengals están en -209. Cincinnati es favorito por -3.5
- Saints vs Lions: La línea de dinero es Saints +255, mientras que los Lions están en -300. Detroit es favorito por -7
- Bills vs Texans: La línea de dinero es Bills -112, mientras que los Texans están en -106. Buffalo es favorito por -1
- Ravens vs Colts: La línea de dinero es Ravens -175, mientras que los Colts están en +150. Baltimore es favorito por -3.5
- Browns vs Jaguars: La línea de dinero es Browns +333, mientras que los Jaguars están en -400. Jacksonville es favorito por -8.5
- Falcons vs Steelers: La línea de dinero es Falcons +155, mientras que los Steelers están en -182. Pittsburgh es favorito por -3.5
- Jets vs Titans: La línea de dinero es Jets +105, mientras que los Titans están en -120. Tennessee es favorito por -1.5
- Dolphins vs Raiders: La línea de dinero es Dolphins +155, mientras que los Raiders están en -182. Las Vegas es favorito por -3.5
- Packers vs Vikings: La línea de dinero es Packers +105, mientras que los Vikings están en -120. Minnesota es favorito por -1.5
- Cardinals vs Chargers: La línea de dinero es Cardinals +400, mientras que los Chargers están en -500. Los Angeles es favorito por -9.5
- Commanders vs Eagles: La línea de dinero es Commanders +190, mientras que los Eagles están en -223. Philadelphia es favorito por -4.5
- Cowboys vs Giants: La línea de dinero es Cowboys -163, mientras que los Giants están en +137. Dallas es favorito por -3
- Broncos vs Chiefs: La línea de dinero es Broncos -115, mientras que los Chiefs están en -223. Kansas City es favorito por -2.5