Tabla de posiciones de LaLiga al momento: Valencia se hunde cada vez más en el fondo de la clasificación

El Barcelona lidera clasificación de LaLiga con 12 puntos, tres por encima del Real Madrid que tuvo un tropiezo en la jornada pasada ante el Real Betis

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La Jornada 5 de LaLiga arrancó este viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 14, con cuatro días de intensa actividad para los 20 equipos de la Primera División de España. La fecha presenta varios encuentros de interés, aunque la atención se concentra en Barcelona y Real Madrid, los dos principales candidatos a conquistar el campeonato y dos clubes que afrontan una jornada complicada para mantenerse en la pelea por el liderato.

El conjunto azulgrana tendrá que salir de casa para visitar al Levante, en un partido donde buscará confirmar su buen momento y sumar tres puntos que le permitan mantener el paso en la parte alta de la clasificación. Por su parte, el cuadro merengue recibirá al Rayo Vallecano con la obligación de hacerse fuerte en su estadio y evitar cualquier tropiezo. Ambos encuentros aparecen como duelos fundamentales para las aspiraciones de Barcelona y Real Madrid en una temporada que apenas comienza, pero que ya empieza a marcar diferencias entre los equipos que buscan el título.

Tabla de posiciones LaLiga 2026, al momento: jornada 5

Barcelona y Real Madrid afrontan la quinta jornada de LaLiga con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por la cima: el conjunto azulgrana lidera en solitario con 12 puntos y paso perfecto tras cuatro victorias, además de un impresionante balance de 17 goles a favor y apenas dos en contra, por lo que buscará mantener su dominio en su visita al Levante; en tanto, el Real Madrid ocupa el tercer puesto con nueve unidades, producto de tres triunfos y una derrota, y necesita vencer al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu para recortar la desventaja de tres puntos respecto al vigente campeón.

Barcelona | 12 puntos | +15 Alavés | 10 puntos | +7 Sevilla | 10 puntos | +2 Real Madrid | 9 puntos | +7 Real Betis | 9 puntos | 0 Deportivo | 8 puntos | +3 Atlético Madrid | 7 puntos | +1 Osasuna | 7 puntos | -1 Real Sociedad | 7 puntos | -2 Athletic | 6 puntos | +1 Levante | 5 puntos | 0 RCD Espanyol | 4 puntos | +1 Racing de Santander | 4 puntos | -1 Rayo Vallecano | 4 puntos | -3 Getafe | 4 puntos | -3 Celta de Vigo | 3 puntos | -3 Villarreal | 2 puntos | -2 Málaga | 2 puntos | -6 Elche C. F. | 1 punto | -7 Valencia C. F. | 1 punto | -9

Resultados de la jornada 5 de LaLiga

La quinta jornada de LaLiga comenzó este viernes 11 de septiembre con la victoria de Sevilla sobre el Valencia y se extenderá hasta el lunes 14, cuando Villarreal y Betis cierren la fecha. Con varios equipos en busca de consolidar sus objetivos desde las primeras semanas del campeonato, cada partido adquiere mayor relevancia en una temporada que apunta a definirse por pequeños detalles y en la que cualquier tropiezo puede marcar diferencias en la lucha por los primeros puestos.

Viernes 11 de septiembre

Sevilla 1-0 Valencia C. F.

Sábado 12 de septiembre

Racing de Santander vs Alavés | 6:00 a.m.

Osasuna vs RCD Espanyol | 8:15 a.m.

Athletic vs Elche C. F. | 10:30 a.m.

Real Madrid vs Rayo Vallecano | 1:00 p.m.

Domingo 13 de septiembre

Celta de Vigo vs Málaga | 6:00 a.m.

Levante vs Barcelona | 8:15 a.m.

Getafe vs Deportivo | 10:30 a.m.

Real Sociedad vs Atlético Madrid | 1:00 p.m.

Lunes 14 de septiembre

Villarreal vs Betis | 1:00 p.m.

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de LaLiga?

LaLiga cuenta esta temporada 2026/2027 con seis plazas europeas para la campaña 2027/2028, de acuerdo con la asignación base establecida por la UEFA. Los cuatro primeros lugares de la clasificación obtendrán un boleto directo a la fase de liga de la Champions League, mientras que el quinto puesto tendrá acceso a la fase de liga de la Europa League. El sexto lugar, por su parte, conseguirá una plaza para la ronda de play off de la Conference League.

Este reparto puede aumentar hasta siete u ocho plazas para los clubes españoles. La primera posibilidad depende de la Copa del Rey: el campeón obtiene un lugar en la Europa League y, si termina entre los cinco primeros de LaLiga, su boleto se traslada al sexto lugar, mientras que la plaza de Conference League pasa al séptimo. La segunda vía corresponde al rendimiento europeo: si los equipos españoles consiguen una actuación destacada en las competiciones de la UEFA y España termina entre las dos mejores federaciones de la temporada, LaLiga recibirá una quinta plaza para la Champions League en 2027/2028, con el consecuente desplazamiento de los demás cupos europeos.

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la Tabla de Posiciones? Conoce todos los criterios

En LaLiga, dos equipos que terminan con los mismos puntos no se ordenan de inmediato por su diferencia de goles. El primer criterio es el enfrentamiento directo, así que se toman en cuenta los puntos que cada club consiguió en los partidos entre ambos. Si la igualdad continúa, se revisa la diferencia de goles de esos encuentros antes de recurrir a los números generales de la temporada.

Si el empate se mantiene, entonces sí entra en juego la diferencia de goles de toda la campaña y, después, los goles anotados. Cuando son tres o más equipos los que terminan con los mismos puntos, LaLiga establece una clasificación particular entre los clubes involucrados y toma como referencia sus enfrentamientos directos. Primero cuentan los puntos y la diferencia de goles de esos partidos, mientras que los registros generales de la competición quedan como criterios posteriores.

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