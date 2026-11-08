WTGL 2026, en vivo: Los Angeles Golf Club vs New York Golf Club

La nueva liga femenil de golf arranca con seis figuras internacionales, entre ellas la mexicana Gaby López, Lydia Ko y Michelle Wie West

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La Women’s TGL (WTGL) inicia este domingo 8 de noviembre de 2026 con su primer enfrentamiento entre Los Angeles Golf Club y New York Golf Club, en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, Florida. La competencia presenta un formato que combina tecnología, simuladores y juego presencial, con equipos de tres golfistas que disputarán nueve hoyos de golpes alternados y seis de enfrentamientos individuales.

Los Angeles Golf Club contará con la mexicana Gaby López, Michelle Wie West y Alison Lee, mientras que New York Golf Club estará representado por Lydia Ko, Rose Zhang y Linn Grant. El encuentro inaugural reunirá a campeonas de torneos mayores, medallistas olímpicas y protagonistas de la Solheim Cup. López, ganadora de tres torneos del LPGA Tour, buscará comenzar con una victoria en una jornada que marca el estreno de una nueva competencia por equipos en el golf femenino.