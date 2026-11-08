Hijo de Rey Misterio noquea a un aficionado que subió al ring para golpearlo: así fue el momento

El luchador fue sorprendido por un aficionado que recibió un golpe y cayó del cuadrilátero

Así fue el altercado del fan con Rey Misterio. | Captura de pantalla @LeCatchClub

La función del XV aniversario de The Crash terminó con un incidente que se volvió viral en redes sociales. Un aficionado subió sin autorización al cuadrilátero para agredir al Hijo de Rey Misterio, quien respondió con un golpe que lo derribó fuera del ring. El hecho ocurrió el viernes 6 de noviembre en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, Baja California, después de la lucha estelar que enfrentó al integrante de la dinastía Misterio contra Xtreme Tiger.

El enfrentamiento entre el luchador y el espectador quedó registrado en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el hombre se aproxima a una de las esquinas y golpea en dos ocasiones al Hijo de Rey Misterio, quien inicialmente evita responder, pero termina por reaccionar ante la segunda agresión.

El altercado ocurrió durante una de las funciones principales del aniversario de The Crash, que reunió a más de cinco mil espectadores. La celebración también estuvo marcada por la victoria del Hijo de Rey Misterio sobre Xtreme Tiger en una lucha de máscara contra máscara, resultado que obligó al perdedor a revelar su identidad frente al público de Tijuana.

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¿Qué pasó con el Hijo de rey Misterio en el aniversario de The Crash y un aficionado?

El incidente comenzó cuando un hombre que se encontraba entre el público superó la zona de seguridad y subió al borde del cuadrilátero, justo en una de las esquinas donde permanecía el Hijo de Rey Misterio. El espectador, vestido con una camiseta blanca, pantalones de mezclilla y gorra negra, se acercó al luchador y le propinó un primer golpe en el abdomen.

El integrante de la dinastía Misterio no respondió de inmediato y permaneció en su lugar. Sin embargo, el aficionado volvió a golpearlo después de intercambiar algunas palabras, lo que provocó la reacción del gladiador. El luchador lanzó un golpe que impactó al hombre y lo hizo caer desde el borde del cuadrilátero hasta el suelo.

El espectador quedó tendido durante varios segundos y recibió atención por parte del personal de seguridad y los asistentes que se encontraban cerca del ring. Posteriormente consiguió ponerse de pie y fue retirado del lugar. Aunque los primeros reportes señalaron que había quedado noqueado, no se ha difundido un parte médico que confirme su estado de salud después del incidente.

La reacción del luchador también generó reclamos entre algunos aficionados que presenciaron el momento. Las grabaciones comenzaron a difundirse en plataformas digitales y provocaron comentarios sobre la conducta del espectador, la respuesta del Hijo de Rey Misterio y las medidas de seguridad durante las funciones de lucha libre.

¿Quién ganó en la pelea de aniversario de The Crash en Tijuana?

🚨Un fan a frappé El Hijo de Rey Misterio (le cousin de Rey Mysterio) lors d’un show au Mexique. Le Catcheur a rapidement répondu en mettant KO le fan en question. https://t.co/xp5dMkd2yM — Catch Club (@LeCatchClub) November 8, 2026

El Hijo de Rey Misterio derrotó a Xtreme Tiger en la lucha estelar del XV aniversario de The Crash, una batalla en la que ambos gladiadores pusieron sus máscaras en juego. El enfrentamiento se desarrolló bajo reglas extremas y contó con la utilización de objetos como sillas, tachuelas, engrapadoras y botellas.

Durante los momentos finales, el Hijo de Rey Misterio rompió una botella sobre la cabeza de Xtreme Tiger y posteriormente aplicó su movimiento de definición, con el que consiguió la cuenta de tres del réferi Tirantes. La victoria representó la cuarta máscara conquistada por el integrante de la dinastía Misterio durante su trayectoria profesional.

Tras la derrota, Xtreme Tiger tuvo que despojarse de su máscara y revelar su identidad como León Sereno Estrada, originario de Tijuana, de 45 años de edad y con 28 años de trayectoria en la lucha libre. El gladiador recibió el reconocimiento de los asistentes después de perder uno de los elementos principales de su personaje.

De esta manera, el Hijo de Rey Misterio terminó el aniversario de The Crash con la máscara de Xtreme Tiger, aunque su triunfo quedó acompañado por el enfrentamiento con un aficionado que ingresó sin autorización al cuadrilátero, un episodio que se convirtió en uno de los momentos más difundidos de la función celebrada en Tijuana.