Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs PAOK en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 10
El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González recibe al PAOK en la jornada 10 de la Superliga de Grecia; sigue la transmisión en vivo
Olympiacos vs PAOK, en vivo
¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Olympiacos vs PAOK, correspondiente a la jornada 10 de la Superliga de Grecia 2026-2027! Este domingo 8 de noviembre, el Estadio Georgios Karaiskakis será escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que buscan acercarse al liderato del campeonato. El Olympiacos, donde milita el delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, llega en la segunda posición con 22 puntos, mientras que el PAOK ocupa el cuarto lugar con 18 unidades. El conjunto de El Pireo buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por la cima de la clasificación.
La atención del público mexicano estará puesta en la posible participación de la ‘Hormiga’ González, quien busca seguir sumar minutos en su primera temporada dentro del fútbol europeo, después de recuperar la titularidad en la Europa League. El equipo dirigido por Imanol Alguacil intentará extender su racha de partidos sin derrota frente a un PAOK que también necesita sumar para acercarse a los primeros lugares. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse a través de Claro Sports Premium en YouTube. Sigue con nosotros los goles, las mejores jugadas, las alineaciones y el resultado de este compromiso de la jornada 10.
Horario y dónde ver Olympiacos vs PAOK hoy 8 de noviembre en la jornada 10 de la Superliga de Grecia
El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González recibe al PAOK este domingo 8 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo, Grecia. El compromiso corresponde a la jornada 10 de la Superliga de Grecia 2026-2027 y podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, plataforma para la que se requiere una membresía de pago. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil llega en la segunda posición con 22 puntos, mientras que su rival suma 18 unidades.
Últimos resultados del Olympiacos vs PAOK en la Superliga de Grecia
El historial reciente entre Olympiacos y PAOK favorece al conjunto de Salónica, que registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos de la Superliga de Grecia. El antecedente más cercano se disputó el 10 de mayo de 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1 en el Georgios Karaiskakis. La última victoria del Olympiacos sobre este rival ocurrió el 4 de mayo de 2025, cuando se impuso 4-2 como local.
10 de mayo de 2026 | Olympiacos vs PAOK | 1-1
3 de mayo de 2026 | PAOK vs Olympiacos | 3-1
8 de marzo de 2026 | Olympiacos vs PAOK | 0-0
5 de octubre de 2025 | PAOK vs Olympiacos | 2-1
4 de mayo de 2025 | Olympiacos vs PAOK | 4-2
Olympiacos buscará romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin vencer al PAOK en la liga griega. En sus dos enfrentamientos de 2026 como local, el equipo de El Pireo no consiguió la victoria, con empates 0-0 y 1-1. El encuentro de este domingo representa una oportunidad para modificar esa tendencia y sumar tres puntos en la disputa por los primeros lugares de la clasificación.
¿Qué es Claro Sports Premium en You Tube y cómo activarlo?
Claro Sports Premium ofrece acceso a transmisiones deportivas seleccionadas sin anuncios ni interrupciones. Los aficionados pueden contratar la membresía mensual por 59 pesos mexicanos en el canal de YouTube de Claro Sports y seguir partidos de la Selección Nacional de México, a Armando ‘La Hormiga’ González con Olympiacos, a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal y competencias como la UEFA Europa League y Conference League.
Algunos eventos también estarán disponibles mediante Pay Per View (PPV) con un costo de 14.50 pesos mexicanos a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video.
Para realizar la contratación se recomienda hacerlo desde un navegador web. En el caso de dispositivos Apple, las compras efectuadas mediante iOS o utilizando el sistema de pagos de Apple podrían incluir un cargo adicional correspondiente a dicha plataforma.