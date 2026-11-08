Fiorentina vs Juventus en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 11

Fiorentina y Juventus se enfrentan hoy en la Serie A. Consulta la hora del encuentro y los canales de transmisión disponibles para el partido.

Fiorentina vs Juventus en vivo por la Serie A | Claro Sports

Las emociones de la Serie A avanzan y en esta ocasión, por la fecha 11 del certamen, se enfrentan dos equipos con realidades algo distintas. Fiorentina recibe a la Juventus este domingo 8 de noviembre, partido en el que busca salir de las posiciones bajas de la tabla. Su rival en cambio necesita los tres puntos para escalar casillas y poder entrar en zona de clasificación a competencias europeas.

¿A qué hora inicia el Fiorentina vs Juventus hoy 8 de noviembre de 2026?

El partido entre ambos equipos italianos está programado para las 8:45 p.m. hora local, lo que quiere decir que en Colombia estará comenzando sobre las 2:45 p.m. A continuación relacionamos el horario para otras partes del mundo:

México (centro): 1:45 p.m.

1:45 p.m. Centroamérica (Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica): 1:45 p.m.

1:45 p.m. Panamá: 2:45 p.m.

Alineaciones del Fiorentina vs Juventus para la jornada 11, al momento

Fiorentina: Pendiente…

Juventus: Pendiente…

¿Dónde ver el Fiorentina vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online

Tanto para Colombia, México y Centroamérica, el partido está disponible a través de la plataforma por suscripción de Disney +. También ESPN lo ofrece en algunos países a través de su señal televisiva, debe verificar con su cableoperador. En Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de lo que vaya aconteciendo a lo largo del compromiso.

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