OportoVitória Guimarães

Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Vitoria Guimarães vs Porto en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 11

Publicado por Alan Osornio

Los Dragones buscan mantener el paso perfecto en la temporada. Sigue todos los detalles del juego, en directo por Claro Sports Premium

Santiago Gimenez en vivo el partido de la liga de Portugal: Vitoria vs Porto
Vitoria vs Porto, sigue a Santiago Gimenez en vivo en Claro Sports

Santiago Gimenez y el Porto regresan a la actividad de la Primeira Liga hoy domingo 8 de noviembre con una visita al Vitória Guimarães, en partido correspondiente a la jornada 11 de la temporada 2026-27. Los Dragones se presentan en el Estadio Dom Afonso Henriques como líderes de la clasificación y con el objetivo de extender un inicio perfecto de 10 victorias en 10 encuentros.

El equipo dirigido por Francesco Farioli suma 30 puntos de 30 posibles, con 25 goles a favor y únicamente cuatro en contra, mientras Vitória Guimarães ocupa el lugar 13 con nueve unidades, producto de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. Gimenez buscará sumar actividad después de ingresar de cambio ante Napoli en Champions League y participar en dos jugadas que terminaron en gol durante el triunfo 4-1 del Porto.

Horario y dónde ver Vitória Guimarães vs Porto hoy 8 de noviembre en la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026

Vitória Guimarães vs Porto se jugará este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Dom Afonso Henriques de Guimarães. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Portugal y representa la oportunidad para que los Dragones alcancen su undécima victoria consecutiva dentro del campeonato. La transmisión estará disponible en México a través de Claro Sports Premium en YouTube.

ÚNETE AQUÍ A CLARO SPORTS PREMIUM

Últimos resultados del Vitória Guimarães vs Porto en la Liga de Portugal

Los antecedentes recientes favorecen al Porto. Los Dragones ganaron 1-0 como visitantes el 18 de enero de 2026 y previamente se impusieron 3-0 el 11 de agosto de 2025. En la campaña 2024-25 se registró un empate 1-1 en febrero de 2025, después de que el Porto venciera 3-0 en septiembre de 2024.

En una muestra de 15 enfrentamientos entre ambos clubes contemplada por 365Scores en distintas competencias, Porto registra 12 victorias, Vitória Guimarães dos triunfos y solamente un empate. El conjunto local buscará modificar esa tendencia y convertirse en el primer equipo que le quite puntos a los Dragones durante la actual temporada de la Primeira Liga.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es una membresía del canal oficial de Claro Sports en YouTube con un costo de 59 pesos mexicanos al mes, que permite acceder a transmisiones deportivas seleccionadas sin anuncios ni interrupciones comerciales, además de contenidos del canal lineal. Nuestra programación incluye encuentros de la Liga de Portugal, Europa League, Conference League y partidos de la Selección Mexicana. Para activarla es necesario ingresar al canal de Claro Sports desde un navegador, seleccionar la opción “Unirse” y completar la suscripción; determinados eventos también cuentan con modalidad Pay Per View por 14.50 pesos a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video.

Te recomendamos:

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado finales lucha en playa varonil y femenil en directo hoy 8 de noviembre

En vivo

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado finales lucha en playa varonil y femenil en directo hoy 8 de noviembre

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado atletismo finales femenil y varonil en directo hoy 8 de noviembre

En vivo

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado atletismo finales femenil y varonil en directo hoy 8 de noviembre

Jugando Claro, en vivo | Sábado 7 de noviembre

En vivo

Jugando Claro, en vivo | Sábado 7 de noviembre

En vivoMinuto a minutoVideo