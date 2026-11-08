Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Vitoria Guimarães vs Porto en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 11

Los Dragones buscan mantener el paso perfecto en la temporada. Sigue todos los detalles del juego, en directo por Claro Sports Premium

Vitoria vs Porto, sigue a Santiago Gimenez en vivo en Claro Sports

Santiago Gimenez y el Porto regresan a la actividad de la Primeira Liga hoy domingo 8 de noviembre con una visita al Vitória Guimarães, en partido correspondiente a la jornada 11 de la temporada 2026-27. Los Dragones se presentan en el Estadio Dom Afonso Henriques como líderes de la clasificación y con el objetivo de extender un inicio perfecto de 10 victorias en 10 encuentros.

El equipo dirigido por Francesco Farioli suma 30 puntos de 30 posibles, con 25 goles a favor y únicamente cuatro en contra, mientras Vitória Guimarães ocupa el lugar 13 con nueve unidades, producto de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. Gimenez buscará sumar actividad después de ingresar de cambio ante Napoli en Champions League y participar en dos jugadas que terminaron en gol durante el triunfo 4-1 del Porto.

Horario y dónde ver Vitória Guimarães vs Porto hoy 8 de noviembre en la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026

Vitória Guimarães vs Porto se jugará este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Dom Afonso Henriques de Guimarães. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Portugal y representa la oportunidad para que los Dragones alcancen su undécima victoria consecutiva dentro del campeonato. La transmisión estará disponible en México a través de Claro Sports Premium en YouTube.

Últimos resultados del Vitória Guimarães vs Porto en la Liga de Portugal

Los antecedentes recientes favorecen al Porto. Los Dragones ganaron 1-0 como visitantes el 18 de enero de 2026 y previamente se impusieron 3-0 el 11 de agosto de 2025. En la campaña 2024-25 se registró un empate 1-1 en febrero de 2025, después de que el Porto venciera 3-0 en septiembre de 2024.

En una muestra de 15 enfrentamientos entre ambos clubes contemplada por 365Scores en distintas competencias, Porto registra 12 victorias, Vitória Guimarães dos triunfos y solamente un empate. El conjunto local buscará modificar esa tendencia y convertirse en el primer equipo que le quite puntos a los Dragones durante la actual temporada de la Primeira Liga.

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