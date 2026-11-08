Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo LaLiga Española 2026: resultado y goles de la jornada 12
Barcelona visita al Atlético de Madrid en un enfrentamiento directo por el liderato de LaLiga
Dos entrenadores frente a frente: Simeone y Flick
Diego Simeone y Hansi Flick protagonizarán un nuevo enfrentamiento desde los banquillos. El argentino intentará que Atlético de Madrid aproveche su localía y reduzca los espacios del conjunto catalán, mientras que el entrenador alemán buscará imponer el estilo de juego que ha mantenido al Barcelona en el primer puesto. El duelo también presentará distintas alternativas tácticas en el mediocampo y el ataque.
El equipo de Hansi Flick podría llegar a 33 unidades si consigue la victoria en Madrid, lo que ampliaría a cinco puntos su diferencia sobre el Atlético. Los azulgranas tendrán que afrontar un compromiso como visitantes ante uno de sus principales perseguidores y buscarán aprovechar la presencia de Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López para generar oportunidades en el área rival.
La previa del Atlético de Madrid vs Barcelona también se vive en los alrededores del Riyadh Air Metropolitano. Los seguidores de ambos equipos tienen una cita con uno de los partidos de la jornada 12, en el que estarán en juego tres puntos para la disputa del liderato. Se espera una importante presencia de aficionados rojiblancos para acompañar al equipo de Diego Simeone.
Atlético de Madrid busca aprovechar su localía
El equipo de Diego Simeone afronta uno de sus compromisos más importantes de la primera parte del torneo. Los Colchoneros intentarán imponer condiciones en el Riyadh Air Metropolitano, donde buscarán aprovechar el respaldo de su afición para conseguir tres puntos ante el líder. El Atlético llega después de una serie de resultados que le permitieron acercarse al Barcelona y mantenerse en la disputa por el primer puesto.
El liderato de LaLiga está en juego
Barcelona llega a Madrid con una ventaja de dos puntos sobre el Atlético, por lo que una victoria le permitiría ampliar su diferencia en la cima de la clasificación. Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Simeone tiene la oportunidad de superar a los catalanes y quedarse con el primer lugar. Un empate mantendría a los azulgranas por encima de su rival directo, en una jornada que podría modificar el panorama del campeonato.
Marc Bernal será la única novedad en la alineación titular del Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid en la jornada 12 de LaLiga Española 2026-2027. El mediocampista ocupará el lugar del lesionado Rodri, mientras que Hansi Flick mantendrá al resto de los futbolistas que venían formando parte de su once inicial.
Por su parte, Brian Fariñas conservará su lugar en el lateral derecho, una decisión que confirma la continuidad del joven futbolista en la defensa azulgrana. El Barcelona buscará mantener el liderato del campeonato en su visita al Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid vs Barcelona para la jornada 12
Atlético de Madrid y Barcelona ya anunciaron sus alineaciones oficiales para el partido de este domingo 8 de noviembre, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Española 2026-2027. Diego Simeone apostará por Julián Álvarez y Lee Kang-in en el ataque, mientras que Hansi Flick contará con Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha en el frente ofensivo.
Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Lee Kang-in y Julián Álvarez. Director técnico: Diego Simeone.
Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; y Raphinha. Director técnico: Hansi Flick.
El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Ambos equipos llegan con el objetivo de sumar tres puntos en la disputa por el liderato de LaLiga.
¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona se podrá ver en vivo en México a través de Sky Sports, señal disponible mediante servicios de televisión de paga como Sky e izzi. La transmisión comenzará de acuerdo con la programación del canal, mientras que el encuentro iniciará a las 14:00 horas, tiempo del centro del país.
Para quienes prefieran seguir el partido por internet, Claro Sports ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con actualizaciones sobre el marcador, los goles, las tarjetas, los cambios y las acciones más importantes del encuentro. Los aficionados también podrán consultar las estadísticas y el resultado final de uno de los partidos que definirán la lucha por los primeros lugares de LaLiga.
¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Barcelona hoy 8 de noviembre de 2026?
El Atlético de Madrid vs Barcelona comenzará este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro corresponde a la jornada 12 de LaLiga y será el último compromiso de ambos clubes antes del receso internacional de noviembre.
El partido está programado para las 21:00 horas de España y contará con el arbitraje de Javier Alberola Rojas. Los Colchoneros llegan después de siete victorias consecutivas en el campeonato español, mientras que el Barcelona buscará mantener la ventaja de dos unidades que tiene sobre el conjunto madrileño.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Atlético de Madrid vs Barcelona! Este domingo 8 de noviembre, el Estadio Riyadh Air Metropolitano será escenario de uno de los encuentros que pueden modificar la parte alta de LaLiga Española 2026-2027. Los equipos de Diego Simeone y Hansi Flick se enfrentan en la jornada 12 con el liderato en disputa, después de un comienzo de temporada que los mantiene separados por apenas dos puntos en la clasificación general.
Barcelona llega como líder con 30 puntos, producto de diez victorias en 11 partidos, mientras que Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar con 28 unidades. El conjunto rojiblanco buscará aprovechar su condición de local para superar a los catalanes y colocarse en la primera posición antes de la pausa por la Fecha FIFA. Sigue todas las acciones del compromiso, las alineaciones, los goles, las jugadas y el resultado a través de la cobertura en directo de Claro Sports.