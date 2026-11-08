Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo LaLiga Española 2026: resultado y goles de la jornada 12

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Marc Bernal será la única novedad en la alineación titular del Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid en la jornada 12 de LaLiga Española 2026-2027. El mediocampista ocupará el lugar del lesionado Rodri, mientras que Hansi Flick mantendrá al resto de los futbolistas que venían formando parte de su once inicial.

Por su parte, Brian Fariñas conservará su lugar en el lateral derecho, una decisión que confirma la continuidad del joven futbolista en la defensa azulgrana. El Barcelona buscará mantener el liderato del campeonato en su visita al Estadio Riyadh Air Metropolitano.