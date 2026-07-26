¿Cuántas carreras de F1 ha ganado Lando Norris?
El piloto británico consiguió su duodécimo triunfo después de conquistar el GP de Hungría F1 2026
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Lando Norris volvió a cubrirse de gloria en la Fórmula 1. Por primera vez en la temporada 2026, el vigente campeón de la F1 se subió a lo más alto del podio y lo hizo en Hungría, donde superó a Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli. El piloto británico cerró la carrera con un tiempo de 1:39:56.180, con una ventaja de poco más de 15 segundos respecto al neerlandés de Red Bull, poniendo fin a una sequía de triunfos.
Norris no ganaba un Gran Premio en el máximo circuito del automovilismo desde noviembre del 2025, cuando se impuso en Interlagos en una campaña en la que conquistó el Campeonato de Pilotos. Su mejor resultado desde entonces había sido el segundo puesto de Miami en mayo de este año.
¿Cuántas victorias tiene Lando Norris en la Fórmula 1?
El nacido en la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, suma 12 triunfos en la Fórmula 1 desde su debut en 2019, siempre como parte de la escudería McLaren. El más reciente se dio en el Gran Premio de Hungría 2026, celebrado en Hungaroring.
¿Cuál fue el primer Gran Premio F1 que ganó Lando Norris?
Tuvieron que pasar cinco años, 110 grandes premios y 15 podios para que Lando Norris pudiera hacerse de un triunfo, al ganar el Gran Premio de Miami 2024, dando la sorpresa por encima de un Max Verstappen que en ese momento parecía invencible. El británico finalizó la carrera con un tiempo de 1:30’49.876 para hacerse de la bandera a cuadros por primera vez en su carrera.
LANDO NORRIS WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!!! ??— Formula 1 (@F1) May 5, 2024
IT'S A MAIDEN WIN FOR THE @MCLARENF1 DRIVER ??
SIMPLY STUNNING!!!!!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pxGX4LvTNL
La lista de carreras ganadas por Lando Norris
Número | Gran Premio | Año | Escudería
- 1 | Miami | 2024 | McLaren
- 2 | Países Bajos | 2024 | McLaren
- 3 | Singapur | 2024 | McLaren
- 4 | Abu Dhabi | 2024 | McLaren
- 5 | Australia | 2025 | McLaren
- 6 | Mónaco | 2025 | McLaren
- 7 | Austria | 2025 | McLaren
- 8 | Gran Bretaña 2025 | McLaren
- 9 | Hungría 2025 | McLaren
- 10 | México 2025 | McLaren
- 11 | Brasil 2025 | McLaren
- 12 | Hungría 2026 | McLaren