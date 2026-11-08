Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 5

Publicado por Camilo Robles Vento

Tras cinco días de batalla, ya se conocen a los campeones de ambas competencias y a los ganadores del circuito en Palmira.

Jessenia Meneses y José Manuel Posada
Jessenia Meneses y José Manuel Posada | Fedeciclismo Colombia

La Vuelta Juvenil y el Tour Femenino 2026 llegaron a su fin este domingo 8 de noviembre, pues la quinta etapa daba cierre a varios días de competencia por el departamento del Valle del Cauca. La última jornada de esta importante cita nacional se llevó a cabo en Palmira, ya que allí se dio tanto la salida como la llegada. Fue un circuito de 6.7 kilómetros con 15 vueltas para los varones, mientras que las damas dieron 12.

¿Quién ganó la Etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 8 de noviembre?

En cuanto a los pedalistas juveniles, Miguel Ángel Vanegas del Avinal Carmen de Viboral consiguió la victoria en esa última fracción. El campeón de la general es José Manuel Posada del Team Sistecrédito. Por otra parte, en las damas Diana Carolina Peñuela se impuso en llegada masiva. Jessenia Meneses del Orgullo Paisa se quedó con el primer puesto de la clasificación general de la carrera femenina.

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Clasificación etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 5

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Miguel Ángel VanegasAvinal Carmen de Viboral02:23:02
2.Óscar Iván RestrepoLiciclismo Caldas+0:02
3.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla
4.Emiliano ÁlvarezGW Erco Sportfitness
5.Jorsh MartínezValle del Cauca
6.Santiago EstradaGW Erco Sportfitness
7.Kevin PeñalozaGW Erco Sportfitness
8.Andrés TaleroThreshold Team
9.Edward NoriegaLiciclismo Cundinamarca
10.Juan Esteban LópezTeam Sistecrédito

Tour Femenino, etapa 5

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Diana PeñuelaTeam Sistecrédito2:05:09
2.Lina HernándezOrgullo Paisa
3.Ana Sofía SuárezValle del Cauca
4.Jessenia MenesesOrgullo Paisa
5.Valery LondoñoTeam Bacx
6.Diana CorralesAvinal Carmen de Viboral
7.Natalia GarzónTeam Sistecrédito
8.Stefanía SánchezTeam Sistecrédito
9.Luisa MoralesAvinal Carmen de Viboral
10.María LatrigliaOro Express Just Cycling

Clasificación general de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.José Manuel PosadaTeam Sistecrédito10:34:43
2.Santiago RuizOrgullo Paisa+6″
3.Jonathan CruzFundación Fungero Úmbita+21″
4.Tomás MejíaOrgullo Paisa+28″
5.Omar VásquezFundación Fungero Úmbita+31″
6.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla+42″
7.Emanuel RestrepoTeam Sistecrédito+51″
8.Joel SandovalBogotá Team Capital+56″
9.Yeiner GarcíaAvinal Carmen de Viboral+1’14″
10.Juan Esteban LópezTeam Sistecrédito+1’24”

Tour Femenino

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Jessenia MenesesOrgullo Paisa11:25:01
2.Stefanía SánchezTeam Sistecrédito+0:06
3.Laura RojasTeam Sistecrédito+0:07
4.Camila ValbuenaBogotá IDRD Licibog+0:18
5.Natalia GarzónTeam Sistecrédito+0:25
6.Samara BedoyaTeam Sistecrédito+1:22
7.Diana PeñuelaTeam Sistecrédito+1:27
8.Lesly AguirreBoyacá es para vivirla+1:40
9.Karen ViviescasTeam Bacx+2:00
10.Luisa MoralesAvinal Carmen de Viboral+2:18

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Horario, ruta y dónde ver en vivo la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Como la Federación Colombiana de Ciclismo estableció que la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026 tuviese cinco etapas, este lunes 9 de noviembre no hay actividad porque ya quedaron definidos los campeones, que son Juan Manuel Posada y Jessenia Meneses. Todavía restan un par de competencias más antes del cierre de temporada del calendario nacional.

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