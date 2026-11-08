Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 5

Tras cinco días de batalla, ya se conocen a los campeones de ambas competencias y a los ganadores del circuito en Palmira.

Jessenia Meneses y José Manuel Posada | Fedeciclismo Colombia

La Vuelta Juvenil y el Tour Femenino 2026 llegaron a su fin este domingo 8 de noviembre, pues la quinta etapa daba cierre a varios días de competencia por el departamento del Valle del Cauca. La última jornada de esta importante cita nacional se llevó a cabo en Palmira, ya que allí se dio tanto la salida como la llegada. Fue un circuito de 6.7 kilómetros con 15 vueltas para los varones, mientras que las damas dieron 12.

¿Quién ganó la Etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 8 de noviembre?

En cuanto a los pedalistas juveniles, Miguel Ángel Vanegas del Avinal Carmen de Viboral consiguió la victoria en esa última fracción. El campeón de la general es José Manuel Posada del Team Sistecrédito. Por otra parte, en las damas Diana Carolina Peñuela se impuso en llegada masiva. Jessenia Meneses del Orgullo Paisa se quedó con el primer puesto de la clasificación general de la carrera femenina.

Clasificación etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 5

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Miguel Ángel Vanegas Avinal Carmen de Viboral 02:23:02 2. Óscar Iván Restrepo Liciclismo Caldas +0:02 3. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla “ 4. Emiliano Álvarez GW Erco Sportfitness “ 5. Jorsh Martínez Valle del Cauca “ 6. Santiago Estrada GW Erco Sportfitness “ 7. Kevin Peñaloza GW Erco Sportfitness “ 8. Andrés Talero Threshold Team “ 9. Edward Noriega Liciclismo Cundinamarca “ 10. Juan Esteban López Team Sistecrédito “

Tour Femenino, etapa 5

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Diana Peñuela Team Sistecrédito 2:05:09 2. Lina Hernández Orgullo Paisa “ 3. Ana Sofía Suárez Valle del Cauca “ 4. Jessenia Meneses Orgullo Paisa “ 5. Valery Londoño Team Bacx “ 6. Diana Corrales Avinal Carmen de Viboral “ 7. Natalia Garzón Team Sistecrédito “ 8. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito “ 9. Luisa Morales Avinal Carmen de Viboral “ 10. María Latriglia Oro Express Just Cycling “

Clasificación general de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. José Manuel Posada Team Sistecrédito 10:34:43 2. Santiago Ruiz Orgullo Paisa +6″ 3. Jonathan Cruz Fundación Fungero Úmbita +21″ 4. Tomás Mejía Orgullo Paisa +28″ 5. Omar Vásquez Fundación Fungero Úmbita +31″ 6. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla +42″ 7. Emanuel Restrepo Team Sistecrédito +51″ 8. Joel Sandoval Bogotá Team Capital +56″ 9. Yeiner García Avinal Carmen de Viboral +1’14″ 10. Juan Esteban López Team Sistecrédito +1’24”

Tour Femenino

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jessenia Meneses Orgullo Paisa 11:25:01 2. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito +0:06 3. Laura Rojas Team Sistecrédito +0:07 4. Camila Valbuena Bogotá IDRD Licibog +0:18 5. Natalia Garzón Team Sistecrédito +0:25 6. Samara Bedoya Team Sistecrédito +1:22 7. Diana Peñuela Team Sistecrédito +1:27 8. Lesly Aguirre Boyacá es para vivirla +1:40 9. Karen Viviescas Team Bacx +2:00 10. Luisa Morales Avinal Carmen de Viboral +2:18

Horario, ruta y dónde ver en vivo la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Como la Federación Colombiana de Ciclismo estableció que la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026 tuviese cinco etapas, este lunes 9 de noviembre no hay actividad porque ya quedaron definidos los campeones, que son Juan Manuel Posada y Jessenia Meneses. Todavía restan un par de competencias más antes del cierre de temporada del calendario nacional.

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