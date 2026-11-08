Trucks México Series 2026, en vivo: Ciudad de México | fecha 12

Sigue toda la acción del final de temporada de la Trucks México Series desde la capital de la República Mexicana

El Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México será el escenario donde se defina la temporada 2026 de la Trucks México Series. Este domingo 8 de noviembre, los pilotos regresarán a la pista capitalina para disputar la última fecha del calendario, en una jornada que marcará el cierre de actividades del campeonato. La gran final de la Trucks México Series 2026 reunirá a los contendientes que buscarán quedarse con el título de la temporada. Cada posición en la pista será determinante para conocer a los nuevos campeones de la categoría, en una carrera que promete emociones hasta la última vuelta. No te pierdas la definición del campeonato en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.