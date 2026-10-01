Borregos CCM vs Borregos Puebla en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 5 de la ONEFA 2026

Los dos equipos llegan con marca de 2-2, por lo que el resultado permitirá a uno de ellos colocarse con saldo positivo antes de entrar en la segunda mitad de la temporada

Borregos CCM vs Borregos Puebla, sigue el partido por Claro Sports

La Semana 5 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá un duelo entre escuadras del Tecnológico de Monterrey cuando Borregos CCM visite a Borregos Puebla este sábado 3 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los dos equipos llegan con marca de 2-2, por lo que el resultado permitirá a uno de ellos colocarse con saldo positivo antes de entrar en la segunda mitad de la temporada. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium.

El momento de ambos equipos también presenta similitudes. Borregos Ciudad de México perdió sus dos primeros partidos ante Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, pero respondió con triunfos sobre Borregos CEM y Leones Anáhuac México Norte. Puebla, por su parte, abrió con una blanqueada de 36-0 sobre Guadalajara, cayó frente a Monterrey y Pumas CU, y regresó al triunfo con un 54-14 ante Burros Blancos.

¿Cuándo y dónde juegan Borregos CCM vs Borregos Puebla por la Semana 5 de la ONEFA 2026?

El partido entre Borregos CCM y Borregos Puebla se disputará este sábado 3 de octubre de 2026, como parte de la quinta semana de la temporada regular. El escenario será el Cráter Azul del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, inmueble en el que los poblanos disputan sus encuentros como locales. Ambos equipos llegan al compromiso con dos victorias y dos derrotas; Puebla ha permitido 97 puntos, mientras que CCM registra 111 puntos recibidos después de cuatro partidos.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos CCM vs Borregos Puebla: canales de TV y transmisión online

El Borregos CCM vs Borregos Puebla comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir las acciones mediante la multiplataforma de Claro Sports Premium, que tendrá algunos partidos del fútbol americano colegial mexicano durante la temporada.

Antecedentes del Borregos CCM vs Borregos Puebla y últimos cinco resultados en la ONEFA

El antecedente más reciente favorece a Borregos CCM. En el arranque de la temporada 2025, el equipo de Ciudad de México derrotó 21-13 a Borregos Puebla. Jorge Emilio González tuvo participación directa en las tres anotaciones ofensivas de los capitalinos, con dos touchdowns terrestres y un pase de anotación. El otro antecedente fue desde el regreso de CCM a Liga Mayor ocurrió el 28 de octubre de 2023, cuando Puebla se impuso 42-10 en el Cráter Azul. De esta manera, los dos enfrentamientos oficiales recientes entre estos programas están divididos con una victoria por lado.

Los cinco partidos más recientes de Borregos CCM en ONEFA son: derrota 9-29 ante Auténticos Tigres en la semifinal de 2025; derrota 42-49 frente a Borregos Monterrey; derrota 14-31 contra Auténticos Tigres; triunfo 27-24 sobre Borregos CEM; y victoria 36-7 frente a Leones Anáhuac México Norte. El conjunto capitalino llega, por lo tanto, con dos triunfos consecutivos en 2026.

Por parte de Borregos Puebla, sus cinco compromisos más recientes en Liga Mayor son la derrota 34-52 ante Borregos Monterrey en las semifinales de 2025, el triunfo 36-0 sobre Guadalajara, la caída 38-44 ante Monterrey, el 25-39 frente a Pumas CU y la victoria 54-14 contra Burros Blancos. El choque de la Semana 5 dejará a uno de los dos conjuntos con marca de 3-2, mientras el otro llegará a la siguiente jornada con tres derrotas.