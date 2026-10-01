México clasifica con sus selecciones femenil y varonil a los Mundiales de Voleibol de 2027

Los combinados nacionales clasificaron a los Mundiales de Voleibol 2027 en ambas ramas y volverá a tener representación femenil y varonil tras 13 años

México volverá a tener representación femenil y varonil tras 13 años | Imago7

México tendrá nuevamente representación femenil y varonil en el voleibol de sala de los Campeonatos Mundiales de 2027, al lograr la clasificación por ubicarse el sitio 21 y 24 del ranking de la disciplina, respectivamente, este hecho romperá 13 años de ayuno sin tener a ambas selecciones en el certamen.

El certamen mundial convocará a 32 naciones en cada rama y esto marcará un punto importante para México tras cambios en el equipo multidisciplinario, el convocar sangre nueva a las selecciones y talento que juega a nivel profesional para clasificar a los eventos más importantes.

La cita mundial otorgará tres boletos por género para Los Angeles 2028, el cual es la segunda oportunidad de clasificar a la justa veraniega en donde estarán los 12 mejores equipos del planeta en cada rama.

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La rama varonil no participó en la edición de 2025 disputada en Filipinas, mientras que la femenil regresó después de siete años de ausencia y se ubicaron en el tercer lugar del grupo F con una victoria y dos derrotas en el certamen realizado en Tailandia que repartió puntos para el ranking mundial.

El equipo femenil cerró temporada con la medalla de plata en el Final Six de NORCECA que se disputó en el Estado de México, tras caer ante Estados Unidos, pero este resultado más los obtenidos en el circuito contribuyeron para clasificar por segunda ocasión consecutiva y décima al evento mundial que se celebrará del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027.

Mientras que la selección varonil culminó en el quinto lugar en el Campeonato Continental, que dio el primer boleto para la justa olímpica. El equipo afrontará su mundial del 10 al 26 de septiembre en Polonia.

La última ocasión en la que se tuvo a ambas escuadras en una cita mundial fue en la edición de 2014, en donde tanto la varonil como la femenil se quedaron en la primera fase.

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¿Cuándo y dónde son los Mundiales de Voleibol de 2027?

El Mundial Femenil de Voleibol de 2027 se disputará del 20 de agosto al 5 de septiembre en Estados Unidos y Canadá. Las sedes confirmadas son Anaheim, Omaha, Orlando, Montreal y Quebec. La fase de grupos y los octavos de final se repartirán entre varias ciudades, mientras que Anaheim albergará los cuartos de final, semifinales y la final en el Honda Center.

Por su parte, el Mundial Varonil se celebrará del 10 al 26 de septiembre de 2027 en Polonia, con partidos en Gdańsk, Katowice, Łódź, Olsztyn y Cracovia. Esta última ciudad será sede de las semifinales y los partidos por las medallas.