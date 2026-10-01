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Dinamarca vs Portugal en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 1 de octubre

Publicado por Abraham Bencid

Dinamarca recibe a Portugal en la Nations League 2026, con los lusos líderes del grupo y sin Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración portuguesa

Dinamarca y Portugal se enfrentan en a Nations League
Partidos en vivo: Dinamarca vs Portugal | Claro Sports

Dinamarca y Portugal se enfrentan este jueves 1 de octubre en el Parken de Copenhague por la jornada 3 del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27. Portugal llega como líder del sector con seis puntos después de vencer 1-0 a Gales y 2-1 a Noruega, mientras Dinamarca suma tres unidades tras caer 3-2 frente a Noruega y derrotar 2-0 a Gales.

El partido también estará marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración portuguesa el miércoles 30 de septiembre. La Federación Portuguesa confirmó su salida y el delantero señaló que más adelante explicará sus motivos. La decisión se produjo después de que Jorge Jesus anunciara que CR7 no sería titular ante Dinamarca; el atacante tampoco tuvo minutos en el triunfo frente a Noruega. Cristiano no estará disponible para el encuentro de este jueves.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Dinamarca vs Portugal hoy 1 de octubre de 2026?

El Dinamarca vs Portugal inicia a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, este jueves 1 de octubre. El escenario será el Parken de Copenhague y el árbitro será el ucraniano Mykola Balakin.

Para México, UEFA identifica a Sky México como el socio de transmisión de la UEFA Nations League 2026-27, por lo que el encuentro podrá seguirse a través de la señal de Sky Sports. El horario oficial en territorio mexicano será a las 12:45 horas del centro del país.

Alineaciones del Dinamarca vs Portugal, al momento

  • Dinamarca: Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg; Mikkel Damsgaard; Adam Daghim, Rasmus Højlund y Mohamed Daramy.
  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Gonçalo Ramos y Rafael Leão.

Antecedentes del Dinamarca vs Portugal y últimos resultados en la UEFA Nations League

El antecedente inmediato corresponde a los cuartos de final de la Nations League 2024-25. Dinamarca ganó 1-0 en Copenhague el 20 de marzo de 2025, pero Portugal respondió con un 5-2 después de tiempo extra el 23 de marzo, resultado que le permitió avanzar con global de 5-3. Antes de esos partidos, Portugal había ganado 1-0 el 8 de octubre de 2015 y por el mismo marcador el 14 de octubre de 2014; además, se impuso 3-2 en la Eurocopa del 13 de junio de 2012. El balance histórico de UEFA registra 11 victorias portuguesas, cuatro danesas y dos empates.

En la actual Nations League, Portugal mantiene paso perfecto con seis puntos, tres goles a favor y uno en contra, mientras Dinamarca ocupa el tercer puesto con tres unidades, cuatro tantos marcados y tres recibidos. Los portugueses superaron a Gales y Noruega en sus dos primeras presentaciones; los daneses perdieron ante Noruega y después vencieron a Gales. El resultado de este jueves puede modificar las primeras posiciones del Grupo A4, que también integran Noruega y Gales.

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