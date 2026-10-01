Grecia vs Países Bajos en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 1 de octubre

Ambas selecciones definen el liderato del Grupo B, en un enfrentamiento de invictos. Sigue el marcador, alineaciones y estadísticas al momento

UEFA Nations League en vivo: Grecia vs Países Bajos | Claro Sports

¡La UEFA Nations League sigue su curso con la jornada 3! En el Grupo B, duelo directo por el liderato cuando Grecia reciba a Países Bajos en el Toumba Stadium de Salónica. Choque de selecciones invictas después de dos fechas, con el conjunto griego en la cima del sector con paso perfecto: dos victorias en igual número de compromisos; del otro lado la escuadra neerlandesa marcha segunda con cuatro unidades, gracias a su marca de un triunfo y un empate.

El equipo local viene de dar la sorpresa en la fecha 2, tras imponerse 0-1 a Alemania en Augsburgo. Un gol de Dimitris Kourbelis al minuto 74 dictó sentencia y le dio a los dirigidos por Ivan Jovanović su segunda victoria del torneo.

Por su parte, los hoy visitantes vienen de sumar sus primeros tres puntos en la era de Xavi Hernández, gracias a su 1-2 sobre Serbia con un doblete de Mexx Meerdink. ¡Vámonos con las acciones!

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Grecia vs Países Bajos hoy 1 de octubre de 2026?

El partido entre Grecia y Países Bajos, correspondiente a la jornada 3 del Grupo B en la UEFA Nations League, iniciará en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México. Podrás seguir el juego en vivo y en directo a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones del Grecia vs Países Bajos, al momento

Grecia.- Konstantinos Tzolakis; Manolis Saliakas, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Konstantinos Tsimikas; Konstantinos Karetsas, Dimitrios Kourbelis, Athanasios Androutsos, Christos Tzolis; Fotis Ioannidis y Vangelis Pavlidis.

Países Bajos.- Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Quinten Timber, Joey Veerman, Guus Til; Crysencio Summerville, Mexx Meerdink y Ruben van Bommel.

Antecedentes del Grecia vs Países Bajos y últimos resultados en la UEFA Nations League

Grecia y Países Bajos apenas se han enfrentado en cuatro ocasiones durante el presente siglo. El balance hasta el momento es de tres victorias neerlandesas por una sola de los griegos. Dos de los cuatro duelos fueron de carácter amistoso, mientras que los dos restantes se dieron en el marco de la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024.

La última ocasión que Grecia y Países Bajos midieron fuerzas fue el 16 de octubre de 2023, cuando los neerlandeses se impusieron 0-1 en Atenas.