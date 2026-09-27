Dante Moore sale en ambulancia tras recibir un brutal golpe durante el Oregon vs USC

Dylan Raiola tomó los controles de Oregon tras la salida de Moore y lanzó un pase de touchdown en su primera jugada

Dante Moore sufre brutal golpe | Foto por BEN LIEBENBERG / GETTY IMAGES VIA AFP

Dante Moore, quarterback de Oregon y prospecto a primer pick del Draft 2027 de la NFL, fue retirado del campo y trasladado a un hospital después de recibir un fuerte golpe durante el segundo cuarto del partido ante USC. El mariscal de campo tuvo que ser atendido durante varios minutos antes de abandonar el estadio en ambulancia.

De acuerdo con un portavoz de Oregon, Moore tiene movimiento en todas sus extremidades y permanece bajo evaluación médica en el Los Angeles General County Hospital.

La jugada ocurrió cuando Oregon tenía una serie ofensiva en territorio de USC. Moore avanzó con el balón y, al intentar deslizarse para terminar la acción, recibió un golpe de Desman Stephens II cuando se encontraba cerca del suelo. La cabeza del quarterback impactó contra el terreno.

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Stephens fue sancionado por targeting y quedó expulsado del partido. Después de la acción también se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos, quienes le reclamaban al defensivo por su festejo excesivo.

Moore fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia

El quarterback permaneció sobre el campo mientras el personal médico de Oregon realizaba la evaluación correspondiente. El jugador fue llevado a otra camilla antes de ser ingresado a una ambulancia que lo trasladó al hospital para continuar con la valoración médica.

Prayers to Dante Moore who just got hit by a very scary targeting shot pic.twitter.com/J2pFg9dnkW — Barstool Sports (@barstoolsports) September 27, 2026

Después del partido, el entrenador de Oregon, Dan Lanning, ofreció una actualización sobre el estado del quarterback. “Está en recuperación, así que no quiero hablar demasiado pronto, pero se está moviendo; tiene la capacidad de moverse. Seguiremos evaluándolo, pero no quiero hablar demasiado pronto, pero se está moviendo”, explicó.

Dylan Raiola toma los controles de Oregon

Tras la salida de Moore, Dylan Raiola ingresó al partido para ocupar la posición de quarterback. El jugador, quien tomó relevancia la temporada pasada, llegó a Oregon después de transferirse desde Nebraska.

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Raiola tuvo impacto inmediato en el encuentro, ya que en su primer intento de pase conectó con Evan Stewart para un touchdown de tres yardas. Oregon terminó imponiéndose 41-27 ante USC, aunque la atención después del encuentro estuvo centrada en la situación médica de su quarterback titular.

Moore había llegado al partido después de completar 849 yardas por pase y nueve touchdowns en la temporada. El jugador decidió regresar a Oregon para su temporada junior después de haber sido considerado entre los prospectos para las primeras selecciones del Draft 2026 de la NFL. La prioridad ahora es conocer la evolución de Moore después de la evaluación médica a la que fue sometido tras el golpe.