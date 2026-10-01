Alemania vs Serbia, en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy, 1 de octubre

Publicado por Héctor Lázzeri

‘Die Mannschaft’ busca su primera victoria en la Nations League ante una Serbia que también llega con urgencia de sumar en el Grupo A2

Alemania enfrenta a Serbia con la necesidad de sumar en Nations League/Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alemania vs Serbia hoy 1 de octubre de 2026?

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1 de octubre en el Allianz Arena de Múnich, en partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo A2 de la UEFA Nations League 2026-27. La UEFA tiene programado el encuentro para las 20:45 horas de Alemania, equivalentes a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

La patada inicial será a las 13:45 horas en Colombia y 15:45 horas en Argentina. En México, el encuentro podrá seguirse a través de Sky Sports, mientras que para Colombia y Argentina la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.

Alineaciones del Alemania vs Serbia, al momento

Serbia: Đorđe Petrović, Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Srđan Babić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Stefan Džodić, Filip Kostić, Dušan Tadić y Luka Jović.

Alemania: Jonas Urbig, Maximilian Mittelstädt, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Philipp Treu, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Serge Gnabry, Derry Lionel Scherhant y Nick Woltemade.

Antecedentes del Alemania vs Serbia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Alemania y Serbia se han enfrentado cuatro veces desde 2003, con dos victorias para el conjunto alemán, una para Serbia y un empate. El antecedente más reciente se registró el 20 de marzo de 2019, cuando igualaron 1-1 en un partido amistoso. Serbia consiguió uno de sus resultados más recordados frente a los alemanes en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ganó 1-0.

Ambas selecciones llegan al partido sin conocer la victoria en esta edición de la UEFA Nations League. Alemania comenzó con un empate 1-1 ante Países Bajos el 24 de septiembre y posteriormente perdió 0-1 frente a Grecia el día 27, por lo que suma un punto después de dos jornadas.

Serbia, por su parte, inició el torneo con derrota 1-2 ante Grecia y volvió a caer por el mismo marcador, 1-2 frente a Países Bajos. De esta manera, el equipo dirigido por Veljko Paunović llega a Múnich sin unidades después de sus primeros dos encuentros del Grupo A2.

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