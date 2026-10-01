Alemania vs Serbia, en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy, 1 de octubre

‘Die Mannschaft’ busca su primera victoria en la Nations League ante una Serbia que también llega con urgencia de sumar en el Grupo A2

Alemania enfrenta a Serbia con la necesidad de sumar en Nations League/Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alemania vs Serbia hoy 1 de octubre de 2026?

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1 de octubre en el Allianz Arena de Múnich, en partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo A2 de la UEFA Nations League 2026-27. La UEFA tiene programado el encuentro para las 20:45 horas de Alemania, equivalentes a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

La patada inicial será a las 13:45 horas en Colombia y 15:45 horas en Argentina. En México, el encuentro podrá seguirse a través de Sky Sports, mientras que para Colombia y Argentina la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.

Alineaciones del Alemania vs Serbia, al momento

Serbia: Đorđe Petrović, Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Srđan Babić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Stefan Džodić, Filip Kostić, Dušan Tadić y Luka Jović.

Alemania: Jonas Urbig, Maximilian Mittelstädt, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Philipp Treu, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Serge Gnabry, Derry Lionel Scherhant y Nick Woltemade.

Antecedentes del Alemania vs Serbia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Alemania y Serbia se han enfrentado cuatro veces desde 2003, con dos victorias para el conjunto alemán, una para Serbia y un empate. El antecedente más reciente se registró el 20 de marzo de 2019, cuando igualaron 1-1 en un partido amistoso. Serbia consiguió uno de sus resultados más recordados frente a los alemanes en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ganó 1-0.

Ambas selecciones llegan al partido sin conocer la victoria en esta edición de la UEFA Nations League. Alemania comenzó con un empate 1-1 ante Países Bajos el 24 de septiembre y posteriormente perdió 0-1 frente a Grecia el día 27, por lo que suma un punto después de dos jornadas.

Serbia, por su parte, inició el torneo con derrota 1-2 ante Grecia y volvió a caer por el mismo marcador, 1-2 frente a Países Bajos. De esta manera, el equipo dirigido por Veljko Paunović llega a Múnich sin unidades después de sus primeros dos encuentros del Grupo A2.