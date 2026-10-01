Borregos CEM vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 5 de la ONEFA 2026

Pumas CU llega con marca de 3-1 y Borregos CEM con registro de 1-3 para el duelo de la quinta jornada en el Estadio Olímpico Universitario

Borregos CEM vs Pumas CU en vivo | Claro Sports

La Semana 5 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá como uno de sus encuentros a Borregos CEM frente a Pumas CU, duelo que se disputará este sábado 3 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto de la UNAM llegará después de sufrir su primera derrota de la temporada ante Borregos Monterrey.

Pumas CU ocupa actualmente el tercer lugar de la clasificación con tres victorias y una derrota, mientras que Borregos CEM se encuentra en la posición 12 con una marca de un triunfo y tres descalabros. El equipo universitario buscará regresar a la senda del triunfo después de su resultado en la cuarta jornada.

En su último compromiso, Borregos Monterrey derrotó 73-20 a Pumas CU, resultado que representó la primera derrota de los universitarios en la campaña. Los 73 puntos también significaron la mayor cantidad que el conjunto regiomontano le ha anotado a Pumas CU en la historia de sus enfrentamientos.

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¿Cuándo y dónde juegan Borregos CEM vs Pumas CU por la Semana 5 de la ONEFA 2026?

El partido entre Borregos CEM y Pumas CU se disputará el sábado 3 de octubre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas CU regresará a su campo para enfrentar al conjunto del Estado de México en la quinta jornada de la temporada 2026.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos CEM vs Pumas CU: canales de TV y transmisión online

El encuentro podrá seguirse en vivo por Claro Sports Premium, donde se ofrecerá la transmisión del partido correspondiente a la Semana 5 de la ONEFA. La cobertura permitirá seguir las principales acciones del duelo entre el tercer lugar de la clasificación y el equipo que actualmente ocupa la posición 12.

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🐾 PUMAS CU vs ITESM CEM#LigaMayor 2026



🗓️ Sábado 3 de octubre

🏟️ Estadio Olímpico Universitario

⏰ 12:00 hrs



🎟️ Venta de boletos:



📌Ticketmaster: https://t.co/nU3cd6g5Zb

📌DGDU#PumasLaVida #SoyDeporteUNAM pic.twitter.com/hwJu9sivFj — Pumas CU FBA (@PumasCU_fba) September 28, 2026

Antecedentes del Borregos CEM vs Pumas CU y últimos cinco resultados en la ONEFA

El antecedente más recordado entre ambos equipos ocurrió el 16 de noviembre de 2024, en los cuartos de final de la Liga Mayor de la ONEFA. Pumas CU consiguió la victoria por 15-13 en el Estadio Olímpico Universitario y avanzó a las semifinales del campeonato.

Antes de ese encuentro, Borregos CEM derrotó 15-14 a Pumas CU en un partido de pretemporada de 2023. En 2022, los universitarios se impusieron 21-14 en el Corral de Plástico, en un partido que marcó el debut de la pateadora Andrea Martínez. Pumas CU también ganó 45-21 en diciembre de 2021 en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que en agosto de 2019 derrotó 43-21 a Borregos CEM en otro encuentro de preparación.

Con estos antecedentes, Pumas CU y Borregos CEM volverán a encontrarse en el Estadio Olímpico Universitario, ahora dentro de la quinta jornada de la temporada 2026. El conjunto universitario llega con marca de 3-1 y el equipo del Estado de México con 1-3, en un partido que podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium.