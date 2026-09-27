SEP: ¿Qué estados no tendrán clases por el huracán Polo este 28 y 29 de septiembre?

Baja California Sur suspendió clases en sus cinco municipios ante el avance de Polo, que amenaza con impactar el noroeste de México

La SEP anunció suspensión de clases en cinco municipios | Reuters

La llegada del huracán Polo mantiene en alerta al noroeste de México y ya provocó la suspensión de actividades escolares para este lunes 28 y martes 29 de septiembre. Hasta el momento, Baja California Sur confirmó la cancelación de clases durante ambos días como medida preventiva.

El Consejo Estatal de Protección Civil determinó que la suspensión aplique en todos los niveles educativos y turnos de los cinco municipios de Baja California Sur, además de las labores presenciales del Gobierno estatal, los ayuntamientos y dependencias federales.

Huracán Polo: ¿En qué estados se suspendieron clases y cuándo?

La suspensión de clases para el lunes 28 y martes 29 de septiembre abarca los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. La medida se tomó ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado por el paso de Polo.

Por ahora, no existe una suspensión nacional de clases ordenada por la SEP para esas fechas. Aunque estados como Guerrero y Michoacán suspendieron anteriormente actividades por los efectos. Cualquier nueva cancelación para el 28 o 29 de septiembre deberá ser anunciada por las autoridades locales.

¿Dónde se ubica el huracán Polo, cuál es su categoría y trayectoria?

El Centro Nacional de Huracanes ubicó a Polo como huracán categoría 3, aproximadamente a 450 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro. Presentaba vientos máximos sostenidos de 205 km/h y avanzaba hacia el norte-noroeste a 19 km/h.

El pronóstico indica que Polo girará hacia el norte y posteriormente hacia el noreste. Se espera que se aproxime a la costa occidental de Baja California Sur durante el lunes 28, cruce la península durante la noche y posteriormente se dirija hacia el noroeste del territorio continental mexicano durante las primeras horas del martes.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias por el huracán Polo y dónde tocaría tierra?

El Gobierno de México prevé que los efectos más importantes se concentren en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Baja California entre el lunes y el martes. Para el lunes 28 se esperan lluvias de intensas a torrenciales en la zona centro de Baja California Sur, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en el norte de Sinaloa y el centro y sur de Sonora.

Para el martes 29, las lluvias más severas se desplazarían hacia Sonora, con precipitaciones intensas a torrenciales en el centro, sur y costa; también se esperan lluvias muy fuertes a intensas en el norte y centro de Baja California Sur, norte de Sinaloa y oeste de Chihuahua, además de precipitaciones importantes en Durango y Baja California.

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, Polo podría tener dos impactos en territorio mexicano: primero en Baja California Sur durante el lunes 28 de septiembre y posteriormente en Sonora durante el martes 29. Sin embargo, las autoridades advierten que la trayectoria y la intensidad pueden modificarse.