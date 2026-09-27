Huracán Polo tocaría tierra en México el lunes: ¿En qué estados y qué efectos provocaría?

Las autoridades mexicanas se mantienen pendientes de las condiciones climáticas provocadas por sistemas: Polo y la Depresión Tropical Dieciocho-E

Polo se encuentra rumbo a las costas mexicanas | Reuters

El huracán Polo vuelve a poner al Pacífico mexicano bajo la lupa. El ciclón, que hace apenas unos días alcanzó la categoría 5, ha comenzado a perder intensidad, pero todavía avanza con fuerza hacia Baja California Sur y mantiene en alerta a las autoridades por las condiciones que puede generar en las próximas horas. Su cercanía con la península marcará una jornada de vigilancia especial, con lluvias, vientos intensos y un oleaje que podría alcanzar varios metros de altura.

La atención estará puesta en la trayectoria que seguirá Polo durante este domingo y el lunes, cuando se prevé su llegada a territorio mexicano. Baja California Sur aparece como el punto de mayor riesgo, aunque sus efectos también alcanzarán otras entidades del noroeste del país. A esto se suma la presencia de otros sistemas en el Pacífico, por lo que el panorama meteorológico será especialmente activo. ¿Dónde está Polo, qué categoría tiene y qué estados podrían resentir su paso? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde está el huracán Polo hoy y en qué categoría está?

El huracán Polo se mantiene este domingo 27 de septiembre frente a Baja California Sur y continúa su camino hacia la península, aunque con menor intensidad que en los últimos días. El aviso de Conagua, emitido a las 06:30 horas, lo ubicó a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro. En ese momento registraba vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de hasta 240 km/h y avanzaba hacia el nor-noroeste a 17 km/h, todavía como huracán categoría 3.

El cambio es evidente si se compara con la evolución que tuvo durante la semana. Polo llegó a categoría 5 el 25 de septiembre y el sábado todavía era categoría 4, con vientos de hasta 220 km/h. Ahora ha comenzado a perder fuerza, pero sigue siendo capaz de generar condiciones peligrosas. Baja California Sur ya resiente su presencia con lluvias, viento y oleaje elevado, mientras Conagua mantiene zonas de vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

¿Polo tocará tierra en México? Estos son los estados en peligro

El pronóstico oficial señala que sí habrá impacto en territorio mexicano. Polo tocaría tierra este lunes 28 de septiembre en Baja California Sur y llegaría como huracán categoría 1 o 2, de acuerdo con el escenario previsto por Conagua. Después continuaría hacia Sonora, donde se espera un segundo impacto el martes 29, aunque para entonces ya como tormenta tropical.

Baja California Sur será el estado que reciba las condiciones más fuertes. Para el lunes se pronostican lluvias intensas a torrenciales, vientos de 150 a 170 km/h, rachas de 190 a 200 km/h y oleaje de 8 a 10 metros. El sistema también tendrá efectos en Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Durango, con distintos niveles de lluvia, viento y oleaje entre lunes y martes. En Sonora, por ejemplo, se esperan el martes vientos sostenidos de 120 a 130 km/h y rachas de hasta 150 a 170 km/h en la costa y el sur del estado.

¿Cuál es la trayectoria de Polo y cuándo se alejaría del país?

Polo avanza hacia el nor-noroeste a 17 km/h y se acerca a la península de Baja California. Su trayectoria prevista marca primero a Baja California Sur, donde tocaría tierra el lunes 28 de septiembre, y después a Sonora, con un posible impacto el martes 29 como tormenta tropical.

El ciclón perderá fuerza conforme avance sobre tierra, pero eso no significa que sus efectos desaparezcan de inmediato. Las lluvias, el viento, el oleaje y el riesgo de inundaciones podrían continuar durante varias horas después de que el centro de Polo se aleje de las costas. La intensidad del sistema ha cambiado de manera importante desde el viernes, cuando alcanzó categoría 5, pero todavía quedan por delante sus horas de mayor cercanía con territorio mexicano.

¿Qué otros huracanes están en observación por autoridades mexicanas?

Polo no es el único sistema que sigue bajo atención en el Pacífico. También está Odalys, aunque se encuentra mucho más lejos de México y su fuerza va en descenso. El Centro Nacional de Huracanes informó este domingo 27 de septiembre que era una tormenta tropical con vientos máximos de 95 km/h, ubicada a unos 1,385 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California. Se desplazaba hacia el norte y se esperaba que se debilitara rápidamente hasta convertirse en un ciclón postropical durante la noche del domingo. En ese momento no había vigilancias ni avisos costeros vigentes.

Más cerca de las costas mexicanas está la Depresión Tropical Dieciocho-E, que se formó durante la madrugada frente a Oaxaca y Guerrero. A las 06:00 horas, su centro se encontraba a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 km/h, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. El sistema favorece lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, además de viento y oleaje elevado en ambas entidades. De momento, el Pacífico mexicano tiene a Polo acercándose al noroeste, a Odalys alejándose mar adentro y a una nueva depresión tropical frente al sur del país.