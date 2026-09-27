¿Indirectas para el Turco? Katia Itzel García publica mensajes sobre hipocresía tras Cruz Azul vs Toluca

El encuentro entre Cementeros y Diablos dejó mucha polémica luego de las declaraciones de Antonio Mohamed sobre la árbitra mexicana

¿Katia Itzel le respondió a Mohamed en Instagram? | Imago7.

Katia Itzel García volvió a quedar en el centro de la conversación después del empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026. Horas después de las críticas de Antonio ‘Turco’ Mohamed contra su actuación arbitral, la silbante mexicana compartió una serie de mensajes en sus redes sociales que fueron interpretados por algunos usuarios como posibles indirectas para el técnico de los Diablos Rojos.

Mohamed terminó inconforme con varias decisiones tomadas durante el encuentro en el Estadio Azteca. El estratega consideró que Gonzalo Piovi debió ser expulsado por una acción sobre Paulinho y también reclamó un contacto de Willer Ditta con uno de los asistentes arbitrales. Después del partido cuestionó públicamente el desempeño de García.

Primera publicación de Katia Itzel García. | @kigm14.

“Le dan oportunidades, pero no aprende, no está a la altura de un partido así“, señaló Mohamed después del encuentro. El técnico agregó que su postura no estaba relacionada con una cuestión de género y explicó que, desde su perspectiva, para dirigir partidos de ese nivel es necesario “entender el juego”.

El partido terminó 3-3 después de que Cruz Azul tomó una ventaja de 2-0, Toluca remontó hasta colocarse 3-2 y Gabriel Fernández consiguió el empate durante el tiempo agregado. Katia Itzel García fue la árbitra central del compromiso.

¿Cuáles fueron las publicaciones que hizo Katia Itzel tras el Cruz Azul vs Toluca?

Horas después del partido, Katia Itzel García compartió en sus historias de Instagram varias publicaciones relacionadas con la religión, la hipocresía y las apariencias, mensajes que comenzaron a circular en redes sociales después de las declaraciones de Mohamed.

Segunda publicación de Katia Itzel García. | @kigm14.

En una de ellas apareció una reflexión que señalaba: “El problema no es la religión. El problema es la hipocresía”, acompañada por una referencia bíblica sobre quienes honran con palabras mientras mantienen su corazón alejado. En otra publicación se podía leer la frase: “Fariseo hipócrita. Limpia primero tu interior para que tu exterior se torne limpio”.

La árbitra también compartió posteriormente una imagen de dos chimpancés sentados y con expresiones similares a una sonrisa, sin añadir alguna frase, nombre o referencia que permitiera identificar directamente al destinatario de la publicación.

Tercera publicación de Katia Itzel García. | @kigm14.

¿Fueron indirectas para Antonio “Turco” Mohamed?

Katia Itzel García no mencionó a Antonio Mohamed ni aseguró públicamente que sus historias estuvieran dirigidas al entrenador de Toluca, por lo que no puede establecerse como un hecho que se tratara de una respuesta a las declaraciones del argentino. La coincidencia temporal entre las críticas y las publicaciones provocó que usuarios y distintos medios las interpretaran como posibles indirectas.

El contexto llamó la atención debido a que Mohamed suele mostrar símbolos religiosos durante los partidos, entre ellos un rosario, circunstancia que fue relacionada en redes sociales con el contenido compartido por la silbante. Sin embargo, García no realizó ninguna referencia directa al técnico ni explicó posteriormente el significado de sus historias.

La tensión entre ambos tampoco comenzó en este encuentro. Durante el Toluca contra Atlas de la jornada 8, García participó como cuarta árbitra y tuvo otro intercambio con Mohamed en la zona técnica. Dos fechas después volvieron a coincidir, ahora con la mexicana como árbitra central, en un partido que terminó con seis goles y nuevos reclamos del entrenador.

Por ahora, las publicaciones permanecen como mensajes sin destinatario confirmado, mientras que las declaraciones de Mohamed sí estuvieron dirigidas de forma expresa a la actuación de Katia Itzel García durante el Cruz Azul vs Toluca.

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