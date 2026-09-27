Pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el pago en octubre?

El calendario marca depósitos entre finales de septiembre y el inicio de octubre; también se acerca el pago del aguinaldo

Pensión IMSS e ISSSTE: fechas de pago para octubre y aguinaldo 2026. | Reuters

Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se preparan para recibir el pago correspondiente a octubre de 2026. Aunque ambos depósitos cubren la misma mensualidad, las instituciones manejan fechas diferentes.

De acuerdo con los calendarios oficiales, los pensionados del ISSSTE recibirán primero el dinero, ya que el depósito de octubre está programado para el miércoles 30 de septiembre. En el caso del IMSS, los recursos estarán disponibles un día después, el jueves 1 de octubre.

La diferencia responde al esquema de cada institución. El IMSS establece que el pago de las pensiones que administra directamente se realiza el primer día hábil de cada mes, mientras el ISSSTE publica desde el inicio del año un calendario con fechas específicas para cada mensualidad.

Además del depósito mensual, uno de los temas que cobra relevancia durante la parte final del año es el aguinaldo para pensionados y jubilados. Sin embargo, el derecho, monto y fecha dependen del instituto y del régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

Calendario de pagos Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo cae el de octubre?

Para los pensionados del ISSSTE, el pago correspondiente a octubre se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026. El calendario oficial también establece que la mensualidad de noviembre se depositará el 29 de octubre y la de diciembre, el 27 de noviembre. Así queda el cierre del calendario del ISSSTE:

Octubre: miércoles 30 de septiembre

miércoles 30 de septiembre Noviembre: jueves 29 de octubre

jueves 29 de octubre Diciembre: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre de 2026.

Por su parte, el pago de octubre de la Pensión IMSS estará disponible el jueves 1 de octubre de 2026. La institución señala que sus pensionados cobran el primer día hábil del mes; si la fecha coincide con un día inhábil, el depósito pasa al siguiente día hábil.

Para noviembre, el primer día del mes será domingo, por lo que la mensualidad del IMSS corresponde al lunes 2 de noviembre, mientras el pago de diciembre está previsto para el martes 1 de diciembre.

Pensión IMSS e ISSSTE ¿Cuándo cae el aguinaldo 2026?

En el caso del ISSSTE, la primera parte del aguinaldo 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre, según confirmó el propio Instituto al publicar su calendario anual. El organismo señala que su programación de 2026 contempla las dos partes de esta prestación.

Para el IMSS, no todos los pensionados reciben aguinaldo bajo las mismas condiciones. El Instituto explica que las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la cuantía de su pensión, sin tomar en cuenta asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El IMSS precisa que este aguinaldo se paga durante noviembre. En contraste, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 no obtienen este concepto en los mismos términos. Por ello, es necesario revisar bajo qué régimen fue concedida la pensión antes de calcular el ingreso de noviembre.

Hasta este 27 de septiembre, la información oficial consultada establece noviembre como mes de pago del aguinaldo del IMSS, pero no fija en esa sección una fecha específica para el depósito del aguinaldo 2026. Por su parte, el ISSSTE sí confirma que la primera parte llegará dentro de la primera quincena de noviembre.