Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 3?

El análisis, quiniela y picks para la tercera jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Picks NFL 2026 Semana 3 | ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

En un abrir y cerrar de ojos, llegamos al último fin de semana del mes de septiembre en la NFL. Semana 3, en la que Maracaná se estrena como estadio de la NFL, pero el tema es la urgencia con la que tienen que encarar los partidos los equipos que todavía no han ganado. Desde que se unieron la AFL y la NFL en 1970, solo 10.6% de los equipos que iniciaron 0-2 llegaron a los Playoffs (46 de 433 desde 1970), pero el 0-3 es casi una sentencia de muerte: solo 7 de 247 (2.83%) lograron remontar para llegar a los Playoffs. Houston lo hizo el año pasado, pero definitivamente no quieren caer de nuevo en el mismo hoyo.

La Semana 2 fue una masacre de lesiones. Jaxson Dart, Jaylen Daniels y muchos jugadores más quedaron fuera. Las defensivas respondieron: tras el récord de 791 puntos, se anotaron 144 menos, un promedio de 9 menos por partido. Las tormentas afectaron, pero también hubo ajustes tras perder los primeros duelos. Habrá que ver si esto continúa o si fue solo tema de una noche de tormenta.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Falcons vs Packers (TNF) | EL RESTO DE PRONÓSTICOS, EL VIERNES

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de la Semana 3 de la NFL

Picks NFL 2026 Falcons vs Packers | Divine Deablo

Atlanta Falcons en Green Bay Packers (-5.5, 42.5)

Arranca la semana con un partido que no luce tan atractivo como el Pats-Seahawks, 49ers-Rams o Lions-Bills. Atlanta inició 0-2, con una ofensiva históricamente mala, con tres datos increíbles. Primero el ataque más malo desde los Raiders de 2006 en EPA. Segundo, son el cuarto equipo en la historia que no pisa la zona roja en las primeras dos semanas (Rams de 2008, Lions de 1997 y Pats de 1992). Tercero, sus mariscales Cooper Rush y Jack Strand acumulan rating de 38.2 rating, menor que si lanzaras puros pases incompletos (39.6). Curiosamente, Green Bay está peor que los Falcons en una categoría: conversiones de tercer down.

Esa estadística nos dice que los Packers tienen problemas serios corriendo el balón y en situaciones obvias de pase. La línea ofensiva es un hospital y Josh Jacobs sigue apartado del equipo. Jayden Reed, su WR interno, no jugará porque salió en camilla ante los Jets. Y hay otras cosas problemáticas en la defensa, que sigue a la baja sin Micah Parson, vienen de jugar tiempo extra y por los Falcons, Michael Penix Jr., su QB titular, se estrena en la temporada.

Penix Jr. apenas ha completado el 59.6% de sus pases, pero es mucha mejor opción que Rush, Strand o Tua. Es uno de los mariscales más agresivos, lanzando pases largos y a los extremos del campo. Potencia a Drake London, quien promedió solo 29 yardas por partido con Kirk Cousins de QB en 2025, pero 88 con MPJ.

Green Bay, en las condiciones actuales, creo que solo podría ganarle por margen amplio a Miami. Aún con la ventaja, tendrían problemas para correr y cerrar el juego. Eso abre la puerta a que sea un partido más cerrado en el estreno en Lambeau. Packers 21, FALCONS (+5.5 en Noviet) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

El resto de pronósticos, el viernes. Estén al pendiente en @hlazzeri13 y @clarosports

Picks NFL 2026: 22-10 directo | 17-14-1 contra la línea

Semana 1 : 11-5 directo, 7-8-1 contra la línea

: 11-5 directo, 7-8-1 contra la línea Semana 2: 11-5 directo, 10-6 contra la línea

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