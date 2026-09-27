Noruega vs Portugal en vivo, UEFA Nations League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 2, hoy 27 de septiembre

No te pierdas todas las acciones de este emocionante partido desde la cancha del Ullevaal Stadion de Oslo

Sigue el Noruega vs Portugal, en vivo. | Claro Sports

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27, en un partido correspondiente al Grupo A4. El encuentro se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo y pondrá frente a frente a dos selecciones que comenzaron el torneo con victoria.

Noruega abrió su participación con un triunfo 3-2 sobre Dinamarca, con dos goles de Erling Haaland y uno de Oscar Bobb. Portugal, vigente campeón del torneo, superó 1-0 a Gales con anotación de João Félix. De esta forma, ambos equipos llegan a la segunda fecha con tres puntos.

El partido también presenta el duelo entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, dos de los delanteros incluidos en las convocatorias oficiales. Haaland marcó dos veces en la primera jornada, mientras Ronaldo fue titular ante Gales, aunque no consiguió anotar.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Noruega vs Portugal hoy 27 de septiembre de 2026?

El Noruega vs Portugal comienza a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, este domingo 27 de septiembre. El compromiso tendrá como sede el Ullevaal Stadion de Oslo y corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos de la Nations League. Para México, el partido podrá seguirse por Sky Sports, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Partido: Noruega vs Portugal

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

Hora: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ullevaal Stadion, Oslo

Transmisión en México: Sky Sports

Alineaciones del Noruega vs Portugal, al momento

Todo está listo para que arranque el partido en el Ullevaal Stadion de Oslo. Cristiano Ronaldo no va de inicio con Portugal.

Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Frederik Aursnes, Martin Odegaard, Sander Berge, Patrik Berg, Andreas Schjelderup, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Portugal: Costa, Mendes, Veiga, Dias, Cancelo, Neves, Palhinha, Neto, João Félix, Conceição y Ramos.

Antecedentes del Noruega vs Portugal y últimos resultados en la UEFA Nations League

Los registros de UEFA señalan 11 enfrentamientos previos entre Portugal y Noruega. El balance favorece a los portugueses, con ocho victorias, dos empates y un triunfo noruego. El antecedente más reciente se produjo el 29 de mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0 en un partido amistoso.

Noruega consiguió su única victoria registrada ante Portugal el 7 de septiembre de 2010, con marcador de 1-0 durante las eliminatorias para la Eurocopa. Entre los otros antecedentes aparecen el 1-0 de Portugal en junio de 2011 y un empate 0-0 disputado en 1994.

En la actual Nations League, Noruega y Portugal comparten el primer lugar del Grupo A4 después de ganar en la fecha inaugural. Los noruegos vencieron 3-2 a Dinamarca, mientras el conjunto portugués derrotó 1-0 a Gales. El resultado de este domingo permitirá a uno de los dos equipos tomar ventaja en el sector en caso de que exista un ganador.